"Конечно, совершенно неслучайно, что в прибалтийских странах сформировалась вполне европейская система, а в Туркмении или Таджикистане - азиатская деспотия. Перед развалом СССР советские республики находились на разном уровне развития европейского культурного влияния. По этому показателю их можно было распределить на три группы: высокоразвитая Прибалтика, развивающиеся Белоруссия, Украина, Россия, Закавказье, страны со слабым европейским влиянием (Средняя Азия и Казахстан). В группе среднеразвитых республик наиболее европейской страной была, как это ни странно теперь звучит, Беларусь", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Однако не только исходный уровень развития предопределил судьбы бывших советских республик. Как известно, помимо объективных причин историю стран, как и жизнь людей, определяют субъективные случайности. Можно сказать, некоторым странам везет, а другим - нет. Беларуси страшно не повезло с Лукашенко.

Мне часто приходилось общаться и работать с белорусами. Это один из наиболее ментально европейских народов на постсоветском пространстве. Больше всего они мне напоминают немцев. Спокойные, рассудительные, ответственные, без российской разухабистости и восточного коварства. Беларусь давно могла бы стать нормальной демократической европейской страной уровня Литвы или Латвии. Но в 1994 году в республике случилось страшное несчастье - к власти пришел Лукашенко. Ему удалось на десятилетия погрузить страну в застойное болото, установить одну из самых отвратительных диктатур, лишить белорусов перспектив на будущее.

В самые тяжелые годы постсовка белорусы, не успев привыкнуть к демократии, избрали президентом ловкого демагога, сумевшего потом построить систему тотального насилия и пропаганды. Этот печальный опыт объединяет Беларусь с Германией. Законопослушность, спокойствие, чинопочитание белорусов, объединяющие их с немцами, похвальные и в демократической стране качества, при диктатуре помогают манипулировать населением, держать его в рабстве.

В истории, как и в жизни, неудачи чередуются с удачами. Белорусам страшно не повезло с Лукашенко, но сейчас у их страны появился шанс на успех. Если удастся скинуть Луку и одновременно отбиться от Путина, Беларусь даже в краткосрочной перспективе способна стать по настоящему европейской, демократической страной".