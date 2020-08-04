"Оживилась конспирологическая версия о развитии пандемии в Москве. Раз начали штрафовать пассажиров без масок в метро, значит вторая волна уже вовсю бушует. Основания для такой версии есть. Мы же привыкли - закон принят, а выполнять его не обязательно. В вагон зашел и слушаешь: "Проезд в метро без масок и перчаток строго запрещен". А три четверти пассажиров без масок, в перчатках вообще единицы", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Мэр Москвы, который Указ подписал, сопли жует, а пассажиры ухмыляются, видя его бездействие. Так, может быть, мы наблюдаем не ужесточение мер, а просто Сергею Семеновичу Собянину надоело быть посмешищем.

- А все равно никто не будет соблюдать, - убежденно твердят бывалые скептики. - У русского человека такой характер, что ни с какими ущемлениями личной свободы он не смирится - бороться не станет, но и исполнения от него не дождешься.

Ну, конечно! Такие же аргументы приводились и когда водителей начинали к ремням безопасности приучать, и когда уговаривали их перед "зеброй" останавливаться и пешеходов пропускать. "Ни за что не получится, мы - не немцы, менталитет у нашего народа другой!" - твердили. Штрафы подняли, контроль ужесточили и все заработало. И ремнями пристегнуты и перед "зеброй" как миленькие встают.

Так и с масками, штраф в 5 тыщ быстро подправит менталитет даже самым упорным. Главное, чтобы контроль не обратился в обычную кампанию: рейды провели, отчитались и успокоились. Что действительно свойственно менталитету российских чиновников. Но это уже проверка для мэра Москвы Сергея Собянина".

* * *

"Поднимаюсь в 12-40 по эскалатору на "Пушкинской". Прислонившись к стене в углу стоят трое полицейских, в руках смартфоны, щелкают в них пальцами. В общем, сразу видать, плотно заняты", - продолжает Травкин.

"Интересуюсь, а чего они не реагируют на безмасочных, которых пруд пруди. Дед, говорят, шёл бы своей дорогой и уточнили куда. А как же, интересуюсь, Собянин, рейды, штрафы... Собянина посоветовали захватить с собой по уточнённому маршруту.

Сергей Семеныч, надо бы им финансирование и численность увеличить еще побольше. И квартиры не забудь выделять в поощрение. А то они стоят, какие-то разочарованные службой".