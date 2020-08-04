"Первый и главный нарушитель закона в Москве - начальство. 2 августа в Москве власти организовали марафон на 17 тысяч участников. Но за 3 дня до этого, мэр Москвы Собянин заявил на совещании у Путина, что из-за опасности ковида запрет на массовые мероприятия в Москве будет действовать как минимум до конца августа", - пишет публицист в "Живом журнале".

"В июле полиция, ссылаясь на карантинные ограничения Собянина, арестовала около ста участников одиночных пикетов, в том числе журналистов, направленных в той или иной степени против действий властей.

Разрешение марафона и запрет политических пикетов наглядно говорит о том, чем на самом деле заняты в Москве мэр Собянин и его подчиненные. Своими действиями они показали, что опасность ковида для них только предлог для того, чтобы препятствовать гражданам публично, на улицах города, выражать свое протестное мнение.

Запуталось начальство в своих запретах и разрешениях. Ни закон, ни свои решения не соблюдает, зато требует от граждан, чтобы они уважали закон, превращенный в фикцию".