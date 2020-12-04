"Вчера, когда все обсуждали столь "важную" новость, как снятие Чубайса с "Роснано", я еще держался. Несмотря на то, что в "лихие 1990-е" писал о нем, возможно, больше других авторов. Но сегодня, когда с вопросом о судьбе Чубайса и России обратился ко мне немецкий журналист, понял, что промолчать не выйдет", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Интересно в этой истории не то, что Анатолия Борисовича отставили, а то, как широко у нас обсуждается жизнь человека, который уже много лет никак не влияет на принципиально важные для нас политические вопросы. Если работу в РАО ЕЭС еще можно было считать продолжением реформ, которые они с Егором Гайдаром в свое время начинали, то работа в "Роснано" - это не более чем бизнес (надеюсь, полезный, хотя судить не берусь) и важный поворот личной карьеры.

Демонизация Чубайса зашла столь далеко, что и сейчас находятся люди, полагающие, будто он из-за кулисы правит Россией или хотя бы заходит к Путину через черный ход для проведения важнейших консультаций о внедрении ужасного либерализма в прекрасный путинизм. Подобная демонизация выглядит уникальным случаем в России, а, может, и в мировой истории (если ошибаюсь, приводите другие примеры).

Я полностью поддерживал приватизацию по Чубайсу в первой половине 1990-х. Я много писал о важности той финансовой стабилизации, которая была осуществлена по Чубайсу в середине "лихого десятилетия", а также о том, какие опасности не были тогда учтены. Однако, работает ли он нынче в "Роснано", в "Росрано" или, скажем, в "Роспоздно", мне совершенно все равно. Желаю Анатолию Борисовичу успеха на новой службе, но на те проблемы. которые нас всех волнуют, эта служба оказывает не большее влияние, чем любой другой бизнес - частный или окологосударственный.

Чубайс давно сделал свой выбор, оставив не только реформаторство, которое невозможно сегодня по объективным причинам, но и политическую деятельность, которая возможна, но чревата высочайшими рисками (судьбу Бориса Немцова и историю с Алексеем Навальным все знают)".