"Так случилось, что в Брюсселе и Москве одновременно прошли встречи руководителей двух военных альянсов. В бельгийской столице собирались министры иностранных дел стран НАТО, а в российской в формате видеоконференции состоялось заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Не сомневаюсь, что отечественные пропагандисты воспользуются этими встречами, дабы проиллюстрировать сугубое миролюбие ОДКБ и, напротив, тотальную агрессивность Североатлантического альянса", - пишет шеф-редактор "Ежедневного журнала".

"В самом деле, в принятых лидерами стран ОДКБ документах НАТО не упоминается вовсе. Лишь Александр Лукашенко в своем выступлении говорил об угрозе с Запада. Да и то связывал ее со странным стремлением белорусского народа освободиться от него, еще недавно всеми любимого батьки. Понятное дело, что без иностранного вмешательства такое произойти никак не могло. Что до выступлений остальных глав государств, то они блестяще доказывали: у стран ОДКБ в принципе нет общих угроз безопасности, которым можно было бы совместно противостоять.

Армянский премьер Никол Пашинян, понятное дело, говорил о том, что "Азербайджан, поддерживаемый Турцией и террористами-наемниками из стран Ближнего Востока, развязал войну против армянского народа". При этом указывал на проблемы, которые требуют решения, после того, как боевые действия были остановлены и началась российская миротворческая операция: об обмене военнопленными, заложниками, другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших, и выяснении судеб пропавших без вести, а также создании условий для возвращения беженцев в свои дома, о восстановлении нормальной жизни в Нагорном Карабахе.

Бессменный глава Таджикистана Эмомали Рахмон ожидаемо напомнил о тревожном развитии ситуации в Афганистане. Поразительно, но лидеры Киргизии, только что пережившей очередные политические потрясения, и вроде бы "стабильного" Казахстана сконцентрировались на внутриполитических проблемах. Исполняющий обязанности киргизского президента Талант Мамытов сообщил, что взят "курс на выполнение тех требований народа и устранение тех ошибок, которые были допущены в ходе выборов в парламент страны 4 сентября 2020 года", и пообещал провести честные выборы парламента и президента. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фактически назначенный на должность своим предшественником, сообщил о беспрецедентных политических реформах и пообещал провести прозрачные и справедливые выборы.

Если в чем руководители стран, входящих в ОДКБ - оборонительный, напомню, союз, и были едины, так это в многословных славословиях в адрес "дорогого Владимира Владимировича". Просто на глазах подтверждается теория о том, что единственный смысл в создании этой организации состоял в ублажении комплекса неполноценности российского президента, которого чрезвычайно раздражало отсутствие союзников. Главный же российский начальник мучительно искал и никак не мог найти хоть какой-нибудь общий знаменатель для устремлений своих союзников. Выразил поддержку Армении (помочь которой оказался бессилен во время боевых действий). Высказал надежду, "что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами". За несколько минут до этого Лукашенко намекнул, что может поискать и других спонсоров, предложив встретиться в более широком кругу: не только члены ОДКБ, но и "сочувствующие нам страны, которые чувствуют и ощущают ту опасность, которая сегодня надвигается, в том числе и на нас". Руководителям из центральноазиатских государств Путин пожелал стабильности.

Принятые по итогам заседания документы были вполне под стать прозвучавшим речам: за все хорошее, против всего плохого. Лукашенковские антизападные инвективы поддержаны не были.

Зато двухдневная встреча министров иностранных дел НАТО, в центре внимания которых был Черноморский регион, не оставила никаких сомнений относительно того, что в альянсе считают главной для себя угрозой. Генсек блока Иен Столтенберг: "Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины. Она продолжает наращивать военную мощь в Крыму. И все активнее размещает вооруженные силы в регионе Черного моря". Этому НАТО и собирается противодействовать, как наращивая военные усилия, так и развивая отношения с жертвами российской агрессивности.

Более того, к встрече глав дипломатических ведомств альянса была приурочена презентация заказанного группе независимых экспертов доклада "НАТО 2030", который должен был наметить главные тенденции развития альянса. Его авторы без малейших сомнений указывают на Россию как на главную угрозу:

"Российское правительство стремится к гегемонии над бывшими советскими владениями и подрывает их суверенитет и территориальную целостность, стремясь преградить путь странам, которые хотят двигаться в сторону НАТО. В то время как российская агрессия на Украине и в Грузии продолжается, агрессивное поведение России усилилось на севере и в Северной Атлантике, происходит наращивание ВВС и ВМС в ключевых районах Баренцева, Балтийского и Черного морей, а также в Средиземном море. Россия расширяет гибридную войну и ставит под угрозу энергетическую и критическую важную инфраструктуру (потенциальных противников. - А.Г.). Параллельно она пытается создать государства-сателлиты или государства-клиенты вблизи территории НАТО, используя так называемые замороженные конфликты".

Доклад призывает пересмотреть действующую с 2010 года Стратегическую концепцию НАТО, провозглашавшую партнерство с Москвой. Авторы вполне откровенно констатируют, что теперь Запад вернулся к геополитическому соперничеству с Россией, происходившему до 1989 года, то есть, если называть вещи своими именами, к холодной войне. При этом политика в отношении нашей страны должна основываться на военном сдерживании и мирном сосуществовании. Возрождение термина "мирное сосуществование" безошибочно указывает на то, что эпоха жесткой военной конфронтации вернулась.

На первый взгляд, Россия, чей лидер без конца рассуждает о новейших вооружениях, о высокой боеспособности Вооруженных сил, готова к такой конфронтации. Однако на поверку выясняется: страны, числящиеся союзниками, совершенно не готовы поддержать ее в противостоянии Западу. Свой союзнический долг они рассматривают исключительно как необходимость раз в год прилюдно бить поклоны московскому хану. А дальше каждый за себя..."