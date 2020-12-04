"10 декабря в Баку анонсирован военный парад в честь победы над Арменией. Гостем будет Эрдоган, ему покажут трофейную технику, ходили слухи, что по улицам прогонят пленных солдат противника, это примерно, как в ДНР было, но, вроде, опровергли", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Давайте уж прямо говорить, что плевок не в сторону Еревана даже, а в сторону Москвы. Но ведь опять утрутся и будут рассуждать о геополитическом успехе России.

Интересно, что будто в доказательство пришла еще одна новость - суд в России заочно арестовал виновных в гибели в сирийском Идлибе летчика Романа Филиппова, там бандиты местные сбили его самолет. Конечно, делать бессмысленные действия - фирменный стиль российского следствия, но даже такой шаг говорит о многом. Не было никаких заочных арестов виновных в гибели в сбитом турками самолете летчика Олега Пешкова и убийстве посла Андрея Карлова.

Потому что это Турция, ей можно практически все, а может и совсем все. Азербайджан как союзник Турции это понял и тоже решил поглумиться над большим соседом, тем более он ему ничего за это не сделает".