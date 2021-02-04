"Судебная расправа над Алексеем Навальным была ожидаема, и в этой неизбежности насилия - весь ужас происходящего в нашей стране. Только одна деталь состоявшегося приговора: в Уголовном кодексе России уже нет статьи, по которой были осуждены братья Олег и Алексей Навальные. Конституционный суд России признал ее противоречащей Конституции. В 2015 году эта статья была удалена из уголовного дела. Статьи нет, а дело ее живет. И живой человек под мертвую статью нашелся", - пишет в Facebook депутат Псковского областного собрания.

"Приговор Алексею Навальному является только политическим. За ним стоят ненависть и страх одного человека - Владимира Путина. Закон не имеет значения. Права человека не имеют значения. Правосудия нет. Но если нет правосудия, то, значит, нет и государства. Путин сорвал тормоза, и машина российской государственной власти несется в пропасть. К сожалению, вместе с потерявшим реальность водителем в этой машине находятся почти 150 миллионов человек - жителей России.

Протесты общества не принимаются во внимание. Наоборот, они вызывают невиданное ранее ожесточение властей. Путин больше не является гражданским главой государства. Он стал главным полицейским России. Все ветви власти подчинены только ему. В России фактически установлен режим военного времени, когда все политические права и свободы отрицаются государством. Власть Путина стала по существу военной диктатурой. Путин держится за власть, сидя на залитых кровью и слезами штыках. Он тащит страну в худшие времена ХХ века. Остался единственный правитель России прошлого столетия, всевластие которого было выше, чем сегодня у Путина. Это Сталин.

Что еще должно произойти, чтобы 2021 год окончательно стал 1937-м? Только открытие ГУЛАГа. Портреты создавших его людоедов уже висят на стенах полицейских участков. И в этих участках проходят суды по вызову. Силовики Путина - прямые наследники ВЧК, ГПУ, МГБ и КГБ. Они мыслят и работают по кровавым инструкциям советского прошлого.

Для ГУЛАГа готово буквально все: варварское законодательство, заказное следствие, покорные суды. Машина тотального политического насилия построена. Её главный конструктор - Владимир Путин. Эта машина необходима ему для сохранения личной власти пожизненно и любой ценой. Эта машина коснется каждого человека. Поэтому дело против Алексея Навального, все дела политических заключенных в России - это дела против каждого из нас. В дверь каждого может постучать сапог жандарма.

Если ты не занимаешься политикой, то политика занимается тобой. В самой дикой и варварской форме - дубинкой по голове, пытками в застенках. Что можно и нужно сделать, чтобы в нашей стране не наступила полная и окончательная катастрофа?

Нужно собирать силы, друзья. Современный мир предоставляет нам огромные возможности. Мы можем видеть и слышать каждого, кто не молчит. И даже те, кто вынужденно молчат, могут видеть и слышать тех, кто говорит.

Насилие в стране зависит только от Путина. А судьба страны зависит от нас. В этом году нам предстоят, возможно, последние при Путине выборы в парламент. Сегодня ни один из 450 депутатов Государственной Думы не представляет интересы гражданского общества. При отсутствии суда парламент - последний защитный бастион демократии, способный противостоять произволу президента силовиков.

Выборы депутатов Государственной Думы 2021 года - наш последний шанс остановить создание ГУЛАГа, в котором рано или поздно окажутся не только инакомыслящие и несогласные, но все жертвы доносов и произвола. Речь идет о миллионах людей. Они еще живы сегодня. Каждого из них можно спасти. Сколько нас, свободных людей в России? Миллионы. И с каждым днём, каждым полицейским ударом наши силы растут. Нам нужно осознать себя сильными. Нужно понять, что наша жизнь - в самом буквальном смысле - зависит только от нас. От каждого из нас.

Каждое наше решение, каждый шаг имеют значение для всей страны. Свободное слово. Защита пострадавших. Участие в выборах. Да, участие в выборах. Если все сторонники свободы и демократии в нашей стране примут участие в выборах депутатов Государственной Думы в 2021 году, партии Путина утратят большинство в парламенте. Появится единственная из ветвей власти, политически не подчиненная Путину. Это станет главным противовесом бесправию и произволу.

Новый российский парламент должен решить главную политическую задачу - спасти жизни миллионов людей. Буквально - прикрыть их собой. Стать барьером на пути насилия. Вырвать страну из средневековья и самодержавия.

Участие в выборах - последняя возможность каждого человека защитить себя от молоха политических репрессий. Политический представитель граждан в парламенте - это в нынешней ситуации в первую очередь защитник прав и свобод человека.

Нас большинство, друзья. И у нас нет ни одного представителя в российском парламенте. Там - только солдаты Путина. Поэтому миллионы людей беззащитны. Поэтому Путин уверен в своем всевластии и своей безнаказанности.

Гражданское общество России находится в чрезвычайном положении. И нам необходима чрезвычайная мобилизация. Посмотрите на страшные кадры избиений и пыток. Чтобы это остановить, нужно забрать политическую власть у организаторов беспредела, вырвать из машины произвола двигатель насилия - бешеный принтер производства варварских законов.

Выборы - самый тяжелый способ смены власти во время диктатуры, но все остальные пахнут кровью. Даже когда у вас в ярости от происходящего сжимаются кулаки, не поддавайтесь искушению насилия. Насилие рождает только насилие.

Вы же видите всё, что происходит в нашей стране. Больше всего Путин и его жандармы боятся выборов. Смена власти на выборах - их ежедневный страшный сон. Поэтому нам надо заниматься тем, чего они боятся больше всего.

Понимание жизненного, спасительного значения выборов приходит очень трудно в стране, где власти почти тридцать лет подряд уничтожают выборы. Кто может их спасти? Только мы с вами - своим личным участием. Отчаяние и ярость нужно переплавить в политическую волю миллионов людей.

Всем, кто сейчас испытывает чувство бессилия, скажу: хотите почувствовать свою настоящую силу? Делайте то, чего наш противник боится больше всего - занимайтесь политикой, участвуйте в выборах. Нет ни одного города, ни одного села в нашей стране, где не жили бы люди, готовые к свободе и демократии. Нужно собраться. Мы сами не представляем, насколько нас много. Именно поэтому нас так боятся.

Меняется ветер времени. Каждый удар жандармов усиливает этот ветер. Колесо насилия находится в руках засидевшихся временщиков. А колесо истории переходит в наши руки. И никто из временщиков ничего не может с этим сделать.

Россия будет свободной".