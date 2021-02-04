"Навальный стал исторической фигурой. Чем бы ни кончилась его политическая карьера (дай Бог, конечно, ему долгих лет!), Алексей Анатольевич уже сейчас занял важное место в российской истории. Его можно будет при желании вычеркнуть из официозной истории, но из научной - нет. Причем дело здесь не в приверженности ученых его взглядам. Навальный достиг уникального успеха, как профессиональный политик, и это нельзя не замечать", - пишет экономист Facebook .

"Сейчас я вернусь к аналитике, так что не думайте, будто прочтете здесь панегирик. Навальному каким-то не вполне понятным способом удалось соединить три момента, делающих политика выдающимся. Причем как злого политика, так и доброго. Каким окажется, в конечном счете, Алексей Анатольевич, я даже гадать не стану. Речь здесь только о профессиональных чертах этого лидера.

Итак, он, во-первых, смог предстать в глазах граждан России человеком, жестоко обиженным недостойными представителями власти. Во-вторых, хотя обычно про обиженных знает мало людей (их ведь затирают), сегодня Навальный умудряется рассказывать о конфликте с Кремлем миллионам своих соотечественников. И в-третьих, этот ставший по-настоящему широко известным оппозиционер обладает бесспорной харизмой; несмотря на обиды и несмотря на то, что он ходит под смертью, Навальный не производит впечатления несчастненького. Он сильный и уверенный в себе молодой человек, окруженный красивыми женщинами, готовыми ради него на любой риск.

Навальный смог создать представление о жестоком и несправедливом путинском режиме. Он эффективно поделил Россию на темную и светлую стороны. Путин стал князем тьмы, тогда как сам Навальный превратился за несколько лет в князя света. Еще раз подчеркиваю для бегло читающих подписчиков. Это не апологетика. Я не знаю, как мы будем смотреть на этот конфликт через 10-20 лет. Я отмечаю лишь, что сейчас Навальный добился уникального промежуточного успеха, ради которого, возможно, даже стоило сесть в тюрьму".