Александр Лукашенко

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"Пока смотрел новогоднее обращение Лукашенко, понял, что если Карл Маркс и Фридрих Энгельс попали в ад, то мучают их именно новогодними обращениями Лукашенко", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook .

Хуже муки для них нет. Маркс и Энгельс кричат дуэтом, когда смотрят, как бывший советский агитатор, который говорит слово в слово как они его когда-то научили, властно, будто польский магнат, спускается по мраморной лестнице своего дворца к своей разодетой дворне: силовикам, управляющим, пропаганде.

Каждый его шаг по этой мраморной лестнице - это брутальное оскорбление "Манифеста коммунистической партии". Особенно Маркс и Энгельс кричат, когда он в окружении своей дворни, держа в руках хрустальный бокал с шампанским, сыпет фразами и шутками из левацких газет для рабочих и крестьян: это вообще какой-то сатанинский масштаб переворачивания с ног на голову.

Марксист-феодал в марксист-дворце среди своей марксист-дворни - это их самый кошмарный сон и крушение всех мечт о светлом завтра".