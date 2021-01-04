"Все! Америку вычеркиваем из ряда великих держав. Великую державу не может возглавлять жалкий лидер. Докатились США. Президент Трамп лично звонит секретарю штата Джорджия и целый час просит его вновь перекопать бюллетени и найти ему 11 тыщ 780 голосов для победы. А тот упрямится и ни в какую!" - пишет бывший политик на своей странице в Facebook .

"В великой державе президенту достаточно объявить о согласии избираться. А результат обеспечить - на это замглавы АП есть. Бровью с утра поведет, социологи к обеду цифры опросов опубликуют и к вечеру ЦИК свои соображения по регионам на утверждение принесет.

В великой державе, ежели по вопросу недостающих голосов президент позвонит председателю избиркома какой-либо области, тот не только не вздумает кобениться, а исполнит моментально и до конца жизни будет перед всеми гордиться обосранными штанами в доказательство, что ему Сам звонил. В общем, теперь великие державы только мы и Китай. Но в Китае самого главного народ не выбирает. Стало быть, среди стран с развитой демократией единственная Великая держава - Россия!"