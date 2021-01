"Последний месяц было интересно наблюдать, как работают американские суды в отношении исков по поводу выборов. Президент Трамп и узкий круг его личных юристов не признают итоги и пытаются что-то поменять. Конечно, подавать иски можно до бесконечности и, я уверен, они будут подавать их еще много лет. По существу, конечно, давно все закончилось - серьезные судебные иски давно закрыты, остались формальности, которые будут сопровождаться политическим спектаклем", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook .

"Формальности предстоят такие: 6 января вице-президент Пенс (или тот, кто будет его заменять в качестве председателя Сената) по алфавиту перечислит штаты, объявляя количество голосов выборщиков, положенных каждому штату. Роль вице-президента чисто церемониальная. В последние дни распространилась конспирология, что вице-президент может "не принять" какие-то голоса своим решением. Жаль, об этом не догадался Томас Джефферсон в 1800 году - не нужно было бы 35 раундов голосований и четырех месяцев переговоров. Просто не принял бы голоса за своих соперников и все.

За двести сорок лет немало вице-президентов было вынуждено объявить о проигрыше своей президентской или вице-президентской кампании. Элу Гору в 2000-м достаточно было бы отклонить голоса любого штата, проголосовавшего за его соперника. Убрать маленький Вайоминг с тремя голосами и все, победа, президентство. Ну, если следовать фантастической логике тех, кто считает, что вице-президент играет в этом процессе какую-то роль, кроме чисто церемониальной.

Что может произойти - по каждому штату достаточно протеста одного члена палаты представителей и одной сенаторки, чтобы процесс прервался, палаты разделились, потратили два часа на дебаты и проголосовали, простым большинством. Так и будет - есть десятки республиканцев - членов палаты представителей и, как минимум один сенатор, которые подадут протест. Однако также известно, что при голосовании текущие результаты (306 за Байдена, 232 за Трампа) будут подтверждены. В палате представителей у демократов большинство, а в Сенате три республиканца, которые поддержат результаты, есть с 9 ноября. Вместе с 48 демократами это уже большинство. На самом деле, голосов будет куда больше - после 14 декабря десятки республиканских сенаторов, включая руководство, признали Байдена президентом.

В 2004 году демократы устроили такой же спектакль по поводу Огайо (10 тысяч голосов в другую сторону и Буш проиграл бы), но там Джон Керри признал победу Буша уже на следующий день после выборов. Это неважно - один сенатор будет оспаривать результаты или двенадцать. (Будут оспаривать, скорее всего, те, кто собирается бороться за президентство в 2024.)

Конечно, начиная с середины ноября не было сомнений, что президентом становится Джо Байден. За это время юристы Трампа подали десятки исков. Счет 1-60 (единственная "победа" - подвешивание примерно 10 тысяч голосов в Пенсильвании; преимущество Байдена там 80 тысяч). 60 решений "против" приняты самыми разными судьями и в самых разных штатах, в том числе назначенными Трампом. В суде юристы Трампа ни разу не решились утверждать, что на выборах было какое-то воровство или манипуляции - потому что если это утверждать, а доказательств не приводить, можно лишиться адвокатской лицензии. Поэтому Джулиани на прямые вопросы судей четко отвечал "This is not a fraud case". Почти все иски оспаривали те или иные правила проведения выборов (большей частью те, которые были введены административно в 2020).

Интересно, что основной аргумент судей и аппеляционных судов, отвергавших иски был - правила выборов должны были быть оспорены до выборов. Сама идея, что правила оспариваются с учетом итогов совершенно чужда американской юридической практике.

Тем более фантастическими были надежды, подпитываемые твитами президента Трампа, что Верховный суд может принять какое-то решение, которое магическим образом перевернет итоги выборов и сделает Трампа победителем. Надо понимать, что Верховный суд - по сути, суд апелляционный, принимающий к рассмотрению дела, по которым судами низкого уровня собраны свидетельства и аргументы, приняты и оспорены решения и т.п. (Технически, есть категория дел, по которым ВС работает судом первой инстанции, но вопросы, связанные с выборами, к ним не относятся.)

В 2000 году Верховный суд в срочном порядке принял к рассмотрению вопрос о выборах во Флориде после того как дело было рассмотрено и решения приняты в судах и апелляционных судах всех уровней. В 2020 юристы Трампа не нашли ни одного суда в шести штатах - в том числе среди назначенных Трампом - который бы согласился с их аргументацией. В этой ситуации надежды на то, что Верховный суд что-то согласится рассматривать были беспочвенны".