Репетиция парада в Москве

Вячеслав Акишин / Moscow-Live

"Приближается главный религиозный праздник современной России: "День Победы Путина над фашизмом", - пишет социолог на своей странице в Facebook .

"Путин много чего обещал россиянам: не повышать пенсионный возраст, не засиживаться у власти, качественное образование и здравоохранение, доступное жилье, высокий уровень жизни. Но удалось ему только победить в войне, закончившейся еще до его рождения. Вот уж, действительно, чудотворец. Когда ему напоминают о многочисленных обещаниях, он посылает зануд на.... шествие бессмертного полка.

Благодарные россияне наматывают на голые тела "генетический код победителей", берут в руки картонные лопаты с фотографиями чужих "дедов" и идут в пешее путешествие по указанному президентом адресу. Ветераны берут из его рук копеечную праздничную милостыню и отправляются прямо с паперти шиковать на эти деньги в том же известном направлении.