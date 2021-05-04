"Я представляю примерно, как согласовывали даже не эти законопроекты, а всю деятельность политической опричнины в последние месяцы. Согласовывали наверняка с первым лицом, говоря, что сейчас есть проблема помимо того, что англичанка гадит, это ФБК* и "Открытая Россия". Типа вот через них как раз англичанка и гадит, даже нарисовали какие-нибудь справки", - пишет общественный деятель в Facebook о внесенных в Госдуму законопроектах, направленных на борьбу с оппозицией.
"Так они и получили добро действовать. Иностранные агенты, экстремисты и все дела... Практически уверен, что они просили себе полномочия укатать в асфальт только эти две организации.
Но мы из истории знаем, что невозможно остановит маховик репрессий. Букмекеры могут уже принимать ставки на то, кто будет следующим.
Повторю, с 17 января 2021 года мы живем в другой стране и в другой политической системе. Да, признавали экстремистами и сажали националистов и нацболов, но именно сейчас речь идет не об отдельных политиках, активистах или группах, а об уничтожении созданных для участия в выборах структур. То есть удар наносится по легальной политической деятельности. И именно поэтому Навального как раз долго не трогали, форточку оставляли открытой.
Но после того, как борьба с Украиной сменилось борьбой с Западом, как с явлением, форточку закрыли. И из-за боязни проиграть, но вряд ли силовики мыслят этими категориями, и из-за что Ютьюб победил телевизор, и из-за того, что среди избирателей поколение Путина естественным образом сменяется поколением Навального (я вам выше дал цитату из футбольного тренера Леонида Слуцкого, почитайте ее еще раз). Кроме того, военные пенсионеры реально и искренне считают, что Запад хочет уничтожить Россию. И не забывайте, что уже более года к Путину ограниченный доступ и большинство встреч он проводит по телевизору. Этот фактор тоже нельзя недооценивать".
* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента