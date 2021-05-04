"Я представляю примерно, как согласовывали даже не эти законопроекты, а всю деятельность политической опричнины в последние месяцы. Согласовывали наверняка с первым лицом, говоря, что сейчас есть проблема помимо того, что англичанка гадит, это ФБК* и "Открытая Россия". Типа вот через них как раз англичанка и гадит, даже нарисовали какие-нибудь справки", - пишет общественный деятель в Facebook о внесенных в Госдуму законопроектах , направленных на борьбу с оппозицией.

"Так они и получили добро действовать. Иностранные агенты, экстремисты и все дела... Практически уверен, что они просили себе полномочия укатать в асфальт только эти две организации.

Но мы из истории знаем, что невозможно остановит маховик репрессий. Букмекеры могут уже принимать ставки на то, кто будет следующим.

Повторю, с 17 января 2021 года мы живем в другой стране и в другой политической системе. Да, признавали экстремистами и сажали националистов и нацболов, но именно сейчас речь идет не об отдельных политиках, активистах или группах, а об уничтожении созданных для участия в выборах структур. То есть удар наносится по легальной политической деятельности. И именно поэтому Навального как раз долго не трогали, форточку оставляли открытой.