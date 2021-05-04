"Президент Байден, по манере, сильно отличается от того Байдена, который тридцать пять лет пробыл сенатором. Тот не мог закончить ответ, уложившись в отведенное время, и допускал обидные ляпы. Президент Байден в прошлую среду произнес одно из самых ярких обращений к американскому конгрессу в последние десятилетия. Из-за того, что он обращался не к набитому, как это заведено было, залу, со всеми конгрессменами, министрами, судьями и обычной публикой, а к совсем небольшой группе людей - то есть, практически целиком, к телевизору, он впервые в американской истории использовал драматический шепот, чтобы подчеркнуть простоту, обыденность, рутинность своих приоритетов. Но не надо поддаваться на обман: предложенный Байденом план - один из самых масштабных планов по расширению роли государства в американской истории. Сравнимый, разве что, с "Новым курсом" Рузвельта и "Великим обществом" Джонсона", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook .

"Когда в январе, до вступления Байдена в должность, я прогнозировал его ближайшую повестку, она выглядела так: 2-триллионный "антикризисный" пакет, с масштабной прямой помощью всем, кроме богатых, потом 500-миллиардный "инфраструктурный" пакет и потом еще один, тоже 500-миллиардный.

Антикризисный пакет принят (и годовые темпы роста в первом квартале 2021 - 6,4%), и он настолько популярен среди граждан, что следующие два пакета - тоже по 2 триллиона! Инфраструктурный включает в себя всю мыслимую "инфраструктуру", плюс "зеленая перестройка" (обозначенная словом Jobs), плюс 400 миллиардов на перестройку поддержки бедной старости. А следующий, два триллиона, включает бесплатный детский сад, финансируемый из федерального бюджета, увеличение оплачиваемого отпуска и бесплатные 2 года бакалавриата для всех желающих. И просто трансферы работающим малоимущим (категория обозначена Tax Credits).

Финансироваться эти мега-пакеты будут за счет повышения налогов на богатых (на те семьи, в которых годовой доход выше 400 тысяч долларов) и на корпорации (ставки будут повышены с 20% до 25%, то есть будут ниже чем до трамповского снижения). И это повышение налогов на богатых и на корпорации тоже популярно среди избирателей! Популярность пакетов очень важна, потому что при, фактически, 50 на 50 в обеих палатах Конгресса, планы Байдена очень сильно зависят от тех демократов, которые "на зубах" выигрывают свои довольно консервативные округа. И, похоже, оба пакеты имеют высокие шансы на то, чтобы стать законами.

Республиканцам пока не удается настроить граждан против этих планов Байдена. Отчасти это результат "трамповской революции" в Республиканской партии - республиканцы теперь не так против высоких налогов и расширения государственных программ. Они больше не "партия большого бизнеса", как последние сорок лет... На сегодня контрпредложения республиканцев - то есть то, на что они уже согласны - выше, чем то, что ожидалось от планов Байдена в январе! Но, похоже, расклад такой, что демократы продавят оба пакета в масштабах, определенных в послании.

Интересно, что "левый курс" Байдена - это по-своему близко к тому, что отстаивали либертарианцы-сторонники экономической свободы в 1930-е годы, критикуя Рузвельта и Кейнса. Следуя и Локку, и Смиту, Генри Саймонс, один из лидеров "первой чикагской школы", в своей знаменитой A Positive Program for Laissez Faire, приветствовал уравнивающее перераспределение богатства. Хайек, еще не написавший великую "Дорогу к рабству", поддерживал это - в частности, поддерживал минимальный гарантированный доход.

То, с чем тогда боролись сторонники экономической свободы - и в чем, конечно, были правы - это с вмешательством государственных органов в производство и работу рынков. Хотя программа Байдена предусматривает некоторое увеличение регулирования (вот это самое "создание зеленых рабочих мест"), эти увеличения не являются центральной частью его экономической программы. Эта программа - одновременно исторический шаг к увеличению роли государства в обществе и не соответствующий этому, значительно меньший, шаг в области экономики".