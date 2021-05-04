"Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главное для большинства россиян не материальные блага, а "чувство национальной гордости", - напоминает бывший политик на своей странице в Facebook .

"В подтверждение этого тезиса 3 мая "Независимая газета" приводит данные о суммах разовой денежной выплаты ко Дню Победы ветеранам ВОВ в некоторых других бывших республиках СССР.

Указом президента Владимира Путина эта выплата определена в 10 тысяч рублей. В Узбекистане более 85 тыс. рублей, а в Казахстане участникам войны выплатят более 174 тыс. рублей.

Но там население лишено возможности ежегодно восхищаться такими военными парадами, как в России. И там у них не раздают на улицах бесплатно никаких ленточек для укрепления патриотизма.

То есть, в части развития и укрепления национальной гордости "по-лавровски" ихнему руководству до нашего еще далеко".