"В начале этого года, наслушавшись экспертов, я был абсолютно уверен, что граждане Беларуси так любят свою аграрную диктатуру, что оставят Лукашенко еще на пять лет. А потом еще на пять, и еще", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook.

"И я был уверен, что граждане США так любят демократию, что обязательно снимут своего случайного полудиктатора Трампа. Либо через импичмент, либо через выборы.

В итоге, граждане Беларуси проголосовали за 38-летнюю учительницу английского языка из Гомеля, которая в детстве часто жила в Ирландии. Они же три месяца ходят на акции протеста, и их не пугают агрессивные действия власти.

Граждане США не смогли снять Трампа через импичмент и вот сейчас на выборах далеко не все - мягко говоря - голосуют против него.

То есть, на самом деле существуют демократические белорусы и существуют диктаторские американцы.

Вывод: в следующем году буду ждать чего угодно, но только не того, о чем говорят эксперты".