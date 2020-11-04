"Пока непонятно, кто будет следующим президентом США, хочу заметить кое-что про прогнозы. Я специально опубликовал свое объяснение итогов выборов заранее - ровно для того, чтобы в этих объяснениях не было "исторического детерминизма". Вот сейчас, 4 ноября, 10-30 в Чикаго, 19-30 в Москве ясно, что результат матча Байден-Трамп-2020 ничья", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"От того, что десять тысяч человек (0,3%) в Висконсине, окажется, проголосовали так, а не иначе, ничего фундаментально не изменится. Это могла быть плохая погода, которая задержала пенсионеров или хорошая, которая отвлекла молодёжь и масса других случайных факторов.

Конечно, я ошибся, предсказывая уверенную победу Байдена и поражение Трампа. Ошиблись социологи, проводившие опросы - причем, в отличие от 2016 года, пока довольно плохо понятно, в чем, собственно состояла ошибка. Интересно, конечно, как в Мичигане-2020 модели, откалиброванные по ошибке 2016-года, воспроизвели тот же результат (не ту же ошибку). Про одну вещь, которая проявилась во всей красе - выросшую популярность Трампа среди "латино"-группы, писали и до выборов, но масштаб оказался больше. Самым странным для меня сейчас выглядят результаты экзит-поллов, которые четко обозначили, что борьба с коронавирусом - главная проблема с точки зрения значительного большинства. Плюс, на протяжении месяцев, Байдену доверяют гораздо больше в борьбе с коронавирусом. И вот отвечающие это проголосовали за Трампа.

Но не спешите кричать "я же говорил Трамп!" Это пишут большинство моих читателей и это при том, что большая часть заблокированных мною пользователей топили за Трампа - (блокировал я их, конечно, за троллинг, а не за политические предпочтения). Не радуйтесь - уже известно, что ваши прогнозы провалились точно так же как и мои, независимо от того, кто станет президентом. Радоваться своему умению прогнозиста могут только те, кто предсказывал ничью или "победу на зубах". Покажите мне эти прогнозы - я буду рад почитать умные комментарии. Если кто предсказал - "то же самое, что в 2016, только демократы чуть лучше" - еще точнее.

Те же, кто предсказывал победу Трампу без оговорок о том, что это будет еле-еле, с проигрышем, опять, национального голосования, провалились так же как те, кто предсказывал мощную победу Байдена".