"Говорящая голова Кремля Д.Песков заявил, что обвал рубля не должен повлиять на стабильность российской экономики, а россияне не должны волноваться по этому поводу. Не могу согласиться с пресс-секретарем", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook.

"Обвал рубля на 30% почти автоматически приведет к росту цен на импортные товары. Несмотря на антисанкции и на все разговоры об импортозамещении, доля импорта в потребительской корзине россиян остается очень высокой. Немалая часть формально российских товаров делается из импортного сырья с использованием импортных комплектующих и оборудования. Так, в известном самолете "Сухой Суперджет" российский только фюзеляж, а заменивший пармезан сырный продукт делается на базе импортного пальмового масла и т.д.

Из-за того, что в последние годы был взят курс на огосударствление экономики и подавление конкуренции, инфляционный эффект девальвации оказывается более высоким, чем можно было бы ожидать, исходя из масштабов самой девальвации и доли импорта в потреблении. Из-за отсутствия достаточной конкуренции отечественные производители не столько занимают нишу дорожающих импортных товаров, сколько просто повышают свои цены вслед за ценами импорта.

С точки зрения инфляции, а, соответственно, кармана потребителя и уровня жизни населения в целом, девальвация рубля имеет крайне негативное значение (пожалуй, за исключением той узкой группы граждан, которая имеет доходы в валюте, и топ-менеджмента компаний, экспортирующих сырье)".