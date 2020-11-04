"Все массовые убийства в мировой истории совершались ради "высоких идеалов": религии, "национальных интересов", идеологии", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Террор и насилие прекратятся только тогда, когда высшей ценностью для людей станут не боги, вожди, идеологии и другие искусственно созданные сущности, а их собственные индивидуальные: жизнь, здоровье, свобода, творчество, безопасность, житейский комфорт. Причем не только в мусульманском, но и в христианском, еврейском, китайском и других обществах.

Индивидуалист, действующий в собственных рациональных интересах, не будет рисковать собой и уничтожать других ради коллективных заблуждений. В мире рационального индивидуализма были бы невозможны война и террор.

Только движение к этой цели, к сожалению, недостижимой в полной мере в обозримом будущем, может сократить массовое насилие и конфликты. Это банально, но другого выхода из нынешней перманентной бойни я не вижу".