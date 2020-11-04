"Кризис США - это кризис идентичности, и спор достиг такого ожесточения, потому что половина Америки не может отождествить себя с Трампом. "Он - не мы". "Трамп не может олицетворять Америку!" Именно это органическое неприятие Трампа лишает многих демократических избирателей способности и желания спорить рационально", - пишет историк на своей странице в Facebook.

"В самом деле, в чем состоят такие уж провалы Трампа как президента? Часто на этот вопрос можно услышать аргументы про его поведение по отношению к женщинам, ругательства в его адрес, а иногда - обвинения в том, что он создал кризис в Америке.

Кризис, который США переживают, - тоже не вполне обычный: это не экономический кризис (с экономикой все более-менее в порядке, и даже от весеннего ковидного удара она восстанавливается), но это (опять же) кризис идентичности.

"Мы - не Трамп", "Он - не мы". Демократы за эти четыре года не смогли предложить внятной повестки дня, альтернативной тому, что делают республиканцы. Хорошо, вы - не Трамп. Но кто вы? Что предлагаете? (защищать и продвигать интересы меньшинств, - понятная и достойная цель, но это не программа).

В общем, демократы не сделали выводов из поражения 2016 года (два года потратили на поиск русского вмешательства, потом еще два на культурные войны, поддержав пересмотр прошлого вместо планирования будущего), - будем надеяться, что теперь-то Демпартия обновится и к 2024 году придет с внятной программой действий".