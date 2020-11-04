"Интересно, что не сбываются и ожидания демократов об установлении контроля над Сенатом. И на выборах в Палату представителей тоже у демократов все не очень. На подсчете в подавляющем большинстве колеблющихся округов впереди республиканцы, есть потери и в тех округах, где лидерство демократов казалось неоспоримым. Катастрофа даже не в проблемах Байдена, а именно в том, что демократы массово, повсеместно (и на побережьях тоже, кстати) и неожиданно для социологов теряют "свое", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Проблема то есть совсем не в Байдене, социально одобряемые ответы это не только ответы "против Трампа", а досрочка и почтовое голосование совсем не решение для демократов.

Эти выборы - первые "большие" коронавирусные выборы. И голосовали люди в том числе (а возможно - и прежде всего) за "коронавирусный нарратив". Именно через него описываются и решаются проблемы экономики, социальной политики, доступа к здравоохранению и вообще практически все, включая расовые проблемы. (Мы помним, что бедные и небелые болеют\умирают в США порядково чаще, чем жители богатых пригородов).

И история "сидим дома - спасаем жизни", "маска - это твой долг перед уязвимыми", "а что плохого в дистанционке - руководить можно и по зуму" проигрывает митингам на десятки и сотни тысяч человек, обычным поведенческим практикам миллионов обычных людей и вообще всему тому, о чем 9 месяцев говорили, что "к этому человечество больше никогда не вернется в любом случае".

Ставка демократов на мнение условной науки (на самом деле не науки, а "эпидемиологов" на госслужбе) - а одно из последних "ударных" выступлений Байдена\Харрис было про это все - "маски, карантины, отслеживание контактов, ответственное поведение, бесплатная вакцина, профит" - оказалась неудачной, несмотря даже на обещание помощи и поддержки запертым.Позиция - давайте жить здесь, сейчас и как привыкли, заболели, так лечиться будем как Трамп, а померли - так все помрут рано или поздно - побеждает, пусть и является "социально неодобряемой" в опросах. И это большой привет карантинным политикам по всему миру.

Общественное мнение (тайно) и результаты голосований (открыто) будут на стороне мичиганских гопников горе-террористов, которые собирались похитить своего губернатора за то, что она повелела закрыть на каратин их любимую качалку да погрязли в разговорах под пивасик, как это сподручней сделать и слили свой искрометный план тайному агенту.

И именно это, пожалуй, важнейший урок того, что происходит в США сейчас".