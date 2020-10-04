Писатель публикует в своем блоге ряд фактов, касающихся истории с отравлением Алексея Навального. Так, по версии Кремля, Навальному было гораздо выгоднее отравить Владимира Путина, чем Путину отравить Навального.

"1. Путину невыгодно травить Навального. Навальному выгодно травить Путина. Это Навальный пытался отравить Путина, но сам отравился, потому что дилетант. Навального следует привлечь к ответственности, пока снова не убежал от ответственности в кому.

2. Российские врачи так профессионально обследовали Навального, что точно поняли, отчего он впал в кому и доставлен в токсикологию. Просто их выводы настолько профессиональны, что нам, непрофессионалам, их озвучивать бесполезно, мы все равно в этом ничего не понимаем.

3. Если бы это был настоящий боевой яд, отравился бы весь Омск. Была бы капля никотина - умерли бы все кони России. Был бы настоящий боевой нож - всем в аэропорту отрезало бы руки, ноги, выкололо глаза, и ещё свастику на спине вырезало. В этом опасность Навального для окружающих.

4. До сих пор нет уголовного дела и расследования, потому что Путину невыгодно выгораживать Навального. Чем меньше ясности, кто травил Навального и как этот берлинский симулянт одурачил врачей Омска, тем больше Навальный запутается в собственном вранье.

5. Если Навального отравили, почему он не может толком объяснить, как отравили, в какой момент и кто поименно? Если яд попал на кожу, как оказался на бутылке? Если яд был на бутылке, почему Навальный на нее не сел? Где был сам Навальный все то время, пока был в коме? Много вопросов, не верится в такое отравление.

6. Германия не дает России провести честное расследование, отказываясь предоставить образцы честных расследований. Германия не хочет дать России доступ к хорошим следователям, экспертам и оборудованию. Германия даже не ответила на просьбу предоставить 4-5 килограмм образцов кожи Навального, его мозга, почек и печени.

7. Консультант Госдумы эксперт Леонид Ринк, который в девяностых сам синтезировал и продавал "Новичок" киллерам, уже объяснил, что от "Новичка" другие симптомы. Так Навального второй раз поймали на лжи. Прежде он лгал, будто в Госдуме сидят преступники.

8. Навального отравили страны НАТО, чтобы вынудить самих себя больше ненавидеть Россию. Иначе они не могут требовать сами от себя решиться на санкции против России и остановку "Северного потока-2", который жизненно необходим нам. Но не потому, что мы бедная страна, живущая за счет продажи газа, а потому, что мы великая держава, которая в случае войны пустит в эту трубу "Новичок".

9. Навального отравили его коллеги, друзья, жена и дети, потому что им это выгодно. Но что-то пошло не так, и его спасли Путин с главврачом. Расстроившись, что план не сработал, Навальный теперь поливает их грязью.

10. Чем больше слушать мути по поводу отравления Навального, тем мутнее оно выглядит. Совпадение? Не думаю".