"Мне кажется, что судьба белорусского протеста зависит от того, насколько быстро белорусский протест и белорусское общество осознают, что их главный враг сегодня уже не Александр Лукашенко. Их главный враг сегодня - Москва, Владимир Путин. Который (как мне представилось) уверен, что белорусские школьники и девушки таскают каштаны из костра для него. Потому что кому как не ему достанется постлукашенковская Беларусь", - пишет политолог в Facebook.

"И это открывает новый поразительный потенциал белорусской революции (которая и до того поражала нас своей непредсказуемостью). Дело в том, что последние пять лет Лукашенко натаскивал правоохранительные органы и элиты на противостояние Москве. Мол, русские придут, все отнимут да еще и обоссут вас всех на празднике воссоединения. С этой риторикой ОМОНовцы избивали оппозиционеров в первые дни в Минске. И вдруг - конфигурация меняется. Сегодня они уже бьют белорусских недолетков за Путина?

У Владимира Путина сегодня недостаточно сил, чтобы "взять" консодилидировано антироссийски настроенную Беларусь. Он не в том положении, чтобы затевать дорогие и тяжелые внешнеполитические авантюры. Они могут его добить. Но достаточно сил, чтобы прийти консервативным миротворцем в Беларусь, погружающуюся в хаос гражданской войны.

Ничего не известно и не предрешено. Судьбу Беларуси и не только ее сегодня решают мальчики и девочки с рюкзаками или без, танцующие линди-хоп на улицах Минска.

Демократическая сверхдержава - США воевала с коммунистической угрозой в маленьком средневековом Вьетнаме. Но Вьетнам выбрал коммунизм. И сверхдержава понесла сокрушительное поражение, как и все политики, ставившие на эту, казалось бы, священную и беспроигрышную войну. Что самое удивительное: эта проигранная война демократии против коммунизма стала важнейшей вехой развития демократии в США".