"Ну вот и все. Никаких там осторожных highly likely, которые дали бы возможность поизгаляться какой-нибудь Захаровой. На сей раз все вполне по-немецки, однозначно и прямолинейно. "Алексей Навальный стал жертвой покушения с применением химического нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Наличие этого яда в анализах не подлежит сомнению. Таким образом, можно с уверенностью сказать: Алексей Навальный стал жертвой преступления", - заявила Ангела Меркель, получив результаты исследований токсикологической лаборатории бундесвера", - напоминает шеф-редактор "Ежедневного журнала".

"Серьезность ситуации подчеркивается еще и тем, что, по понятиям московской RealPolitik, немецкому руководству, отстаивавшему "Северный поток-2", было совершенно не с руки обрушивать на весь мир шокирующую правду. Из этого и исходил Кремль, когда разрешил перевезти Навального в берлинскую клинику. При этом, меряя по себе, не учел тот шок, который испытывает любой европейский руководитель, когда выясняется, что в XXI веке руководители державы, требующей считать себя великой, ведут себя в стили Борджиа века пятнадцатого. Подозреваю, это не только моральный шок, это еще и шок культурный. Ну, как если бы твой знакомый, пусть и человек со странностями, но с которым еще недавно можно было иметь дело, вдруг организует сожжение кого-нибудь на костре.

Российскому правительству в чрезвычайно жестких тонах было предложено дать немедленные разъяснения произошедшего. Которые, скорее всего, даны не будут. Нельзя же принимать всерьез ерничание Генпрокуратуры, потребовавшей некие дополнительные данные, или заявление замечательных омских медиков, предложивших сотрудничество коллегам и берлинской клиники "Шарите".

Сегодня близкие к власти системные либералы заклинают Путина: Москва должна начать открытое и тщательное расследование, а не уходить в обычную глухую несознанку. Любопытно, какой результат этого следствия выглядел бы как благоприятный для Кремля? Как в деле Немцова, когда миру представили нескольких козлов отпущения, непосредственных исполнителей убийства, умолчав об организаторах и заказчиках? Не получится. Орудие преступления уж больно специфическое. Не переделанный газовый пистолет, а боевое нервно-паралитическое вещество. Формула его секретом не является. Но на кухне из подручных средств его не изготовишь. Для синтеза ингредиентов этого яда нужно очень специфическое и дорогостоящее оборудование, а также высококвалифицированные сотрудники.

Кстати, Вил Мирзоянов, благодаря которому мир узнал, что в России, подписавшей конвенцию о запрещении химоружия, продолжаются эксперименты с отравой под названием "Новичок", сообщает, что речь идет о целом семействе ядов. Отвечая комментаторам, которые поспешили заявить, что "Новичком" отравились бы все, кто приближался к Навальному, Мирзоянов высказывает предположение, что применено было вещество под грифом А-242: "Необходимо до 10 мг для убийства человека. Его могли положить в пакетик с чаем. Упругость паров А-242 очень низка и поэтому не представляет опасности, когда оно находится вместе с чаем в пакетике. Во всяком случае, ОВ попал в пищеварительный тракт жертвы".

Таким образом, однозначные немецкие выводы о том, что представляет собой яд, не оставляют Кремлю свободы для маневра. Поскольку явка с повинной в Гаагу маловероятна, есть только два варианта. Или признать, что Верховный главнокомандующий потерял контроль над спецслужбами, которые уже по собственному усмотрению определяют врагов государства и способы борьбы с ними. Или согласиться с тем, что некие злокозненные персонажи, специально желающие "подставить" Кремль, получили доступ к боевым отравляющим веществам. Причем химическое оружие изготавливаются на неких специализированных производствах в России вопреки ее международным обязательствам.

Так что, скорее всего, никакого расследования не будет вовсе. Вместо него российская сторона до посинения будет требовать от ФРГ все новых доказательств и деталей, никогда не удовлетворяясь полученными данными. Из отечественного телевизора снова польются густые потоки соловьиного помета. Появятся новые "украинские пилоты" и "испанские диспетчеры". Но этот "серый шум" если и способен произвести хоть какое-нибудь впечатление, то исключительно на подведомственное население.

Что до окружающего мира, то там теперь уже нет никаких сомнений относительно того, что представляет собой путинский режим.

Действительно, нет средств заставить ядерную державу следовать международному праву, если она этого не хочет. Принудить ее силой невозможно. В этом смысле нет ровно никакой разницы между Россией и Северной Кореей. Стало быть, нет ничего, кроме отказа от общения с преступниками, которые находят легитимацию в телефонных разговорах и рукопожатиях зарубежных коллег. Думаю, что президент и его окружение станут окончательно невыездными. Не исключено, что Сергей Лавров, этот консильери Кремля, окончательно потеряет собеседников. За исключением белорусского коллеги, естественно.

Самое время создавать союзное государство - плевать на санкции, хуже уже не будет. По той же причине внутри страны будут затягивать гайки. Так или иначе, но Путин окончательно отдает страну на расправу своих спецслужб..."