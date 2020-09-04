"Что касается последних новостей о Навальном - я, честно говоря, не верю, что упоминание "Новичка" как-то сильно отразится на международном положении России. И не потому, конечно, что "в это никто не поверит", а как раз наоборот: именно потому, что сообщение германских военных никакой особой новостью для мира не стало. Это если бы от "Шаритэ" вдруг сообщили, что, типа, не волнуйтесь, у Навального просто какое-то редкое осложнение холицистита (или пиелонефрита) - то вот это было бы мировой сенсацией; и то, боюсь, не в том плане, что все бы сразу безоговорочно поверили немецкой медицине - а в том, что все бы жутко удивились и стали судачить, как так вышло, что Путин даже старушку Меркель умудрился купить", - пишет социальный психолог в "Живом журнале".

"Просто международная репутация России слишком сильно и безнадежно подорвана "делом Скрипалей"; кремлевский агитпроп надрывался как мог, но все-таки максимум, который ему был доступен - как-то нивелировать негативный эффект от этого удара... на внутреннюю аудиторию; простецов российского разлива еще удалось в стиле Лисы Алисы по крайней мере отчасти запутать и полностью сбить с толку - "хайли-лайкли", "запад плетет интриги", отчасти превратить все в фарс - "два гея из ГРУ", "шпили-вилли", ездить "посмотреть шпили" в смысле "подготовить убийство"; все это стандартные приемы - смех люди часто используют, чтобы замаскировать свой страх, пропаганда им просто "немного помогла" в этом.

Но это все - специфический эффект для "дорогих россиян". Ок, тут добились, что вместо гнева и возмущения у большинства при упоминании "новичка" - нервный смех, как будто им про какой-то анекдот напомнили; но ведь во всем остальном мире - увы! Там - наоборот, создана прочная ассоциация "Россия-Путин-яды-покушения". И для мира все "пошедшие на ура" в самой РФ клоунские ужимки и прыжки всяких "экспертов" на Первом и НТВ - пустой номер, да и вопли "а вы докажите!" не столько убеждали, сколько раздражали.

У нас ведь до того запутали народ, что "люди с улицы" и впрямь поверили, будто дело прессы - ДОКАЗЫВАТЬ обвинения. Что, конечно, полный бред, "четвертой власти" просто приписали функции второй. Дело журналистов - пробить тревогу, заронить сомнения, привлечь внимание, обрисовать ситуацию, указать ВОЗМОЖНЫХ виновников чего-либо. И дальше уже дело общества и государства - решать, что с этим делать. Поэтому когда Песков на голубом глазу говорит, что пусть, дескать, журналисты расскажут и докажут (!), каким именно ядом был отравлен Навальный - и тогда, может быть, власти возбудят уголовное дело... ну, как к такой аберрации следует отнестись? Наверно, как к своего рода профдеформации: так долго врал, что не заметил, как сам в свою ложь поверил.

Проблема России, в общем-то, давно понятна всему миру: у нас спецслужбы, вооруженные арсеналом спецсредств и спецядов бывшего КГБ (который вел диверсионную деятельность по всему миру), попали под контроль банальных уголовников. Ну и уголовники с удовольствием таким внезапным "богатством" пользуются - забивают ими гвозди (в своем понимании). Тут надо понимать, что и сама "контора" по происхождению - структура полууголовная (большевики-то, между нами, тоже были не графья), и контингент в "рыцари плаща и кинжала" подбирался при совке довольно специфический. Так что тех, кто, глядя на Мишкина и Чепигу, рассуждает о "деградации спецслужб при Путине" (таких много в ФБ) - я бы тоже не поддержал: никакой особой деградации там нет, наоборот - служба, можно сказать, "вернулась к истокам", попала в руки тех, с кого она и начиналась. Стала даже более аутентичной.

Навальному, однако, от этого не легче. Человек уже 10 дней в коме и на ИВЛ! Скоты...

Ну и смешными мне кажутся рассуждения в духе "а зачем им убивать". Похоже, там все просто, не надо искать лишних сущностей: убивают просто потому, что МОГУТ. Просто посмотрите на дело с точки зрения уголовника-жлоба. Вот ты имеешь под началом отряд отборных убийц, которые к тому ж (во дураки!) подчиняются присяге, а присяга у них своеобразная: просто убивать всех, на кого укажет начальство. Плюс у них, как тебе говорят, некие супер-яды, доставшиеся от Советского Союза, которые якобы "нельзя обнаружить в организме". Ну и вопрос - что ж теперь, иметь такой инструмент и им не пользоваться?! Если медвежатник раздобудет чудо-отмычку для любого замка - что он ей, пиво будет открывать? Нет, он станет искать банк пожирнее - просто из любви к своему призванию.

Так и эти наши "начальники спецслужб". У них, похоже, зуд - они все время хотят ими работать. Чтоб польза была. Такие вот рачительные (в своем понимании) люди.

"Ну да, мы такие. А что вы нам сделаете?"