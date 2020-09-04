"После того, как немцы объявили, что Навальный был отравлен разновидностью "Новичка", пропаганда заняла позицию, мол, "хотели бы отравить - отравили бы, и уж точно не выпустили бы из России в Германию". То есть, предполагается, что спецслужбы-отравители - это безусловные профессионалы, которые работают со 100% гарантией. Для развенчания этого мифа можно вспомнить хотя бы недавнюю попытку отравления Скрипаля, когда отравили полсотни человек, убили непричастного, а, собственно, Скрипаль остался жив", - пишет публицист в Facebook.

"Но можно вспомнить один старый эпизод: убийство болгарского диссидента Георгия Маркова в Англии в 1978 году, организованное болгарскими товарищами при помощи товарищей из КГБ. Последние предложили болгарам три варианта на выбор: отравление через еду, нанесение отравы на кожу и... стреляющий зонтик. Ясное дело, выбрали зонтик.

КГБшники привезли зонтик болгарами, а те принялись его испытывать. Пальнули в лошадь - лошадь сдохла. Для верности пальнули еще и в заключенного (приговоренного к высшей мере), но тот возьми да останься жив. Капсула около 2 мм из иридия и платины, начиненная рицином, не разорвалась. КГБшники повезли вундервафлю обратно в Москву - на ремонт по гарантии.

Привезли обратно - должно работать. Болгары, перед тем как убивать Маркова в Лондоне, решили убить в Париже одного своего перебежчика из болгарской гебни - Владимира Костова. Не сработало. Стреляли в спину. Пройдя через толстый свитер, заряд застрял где-то под кожей, не попав в кровоток. Костов помучился пару суток да выкарабкался. Но убивать Маркова все равно надо было - 7 сентября, ко дню рождения Тодара Живкова (болгарского генсека). Стреляли в бедро, и тут зонтик сработал как надо. Марков, правда, умирал четыре дня - так что, подарка к ДР все равно не вышло.

Далее все были уверены, что смерть наступила от естественных причин. Определять рицин тогда не умели. Обычное вскрытие не показало ничего подозрительного. И только эксперты ЦРУ обнаружили остатки пустой капсулы. Но вот тут нарисовался тот самый Костов. В итоге из него вытащили капсулу и уже разобрались что к чему. Первоначальный план предполагал, что все спишут на неизвестные естественные причины, а если найдут капсулу, то не разберутся, что в ней было.

В общем, к чему это все? Отравление - дело непростое. Ради того, чтобы отравление было "похоже на болезнь", приходится идти на удивительные ухищрения. Дверная ручка обмазанная ядом - еще ерунда. Вон стреляющий зонтик делали (который, похоже, был действительно сложными инженерным продуктом). Но чем сложнее план, тем больше вероятность, что в дело вмешаются все законы Мерфи разом. Случится случайность: помешает толстый свитер, осечка вундервафли или идиотизм исполнителей, стремящихся все сделать к круглой дате. В итоге хитрый план рухнет, все обосрутся по всем фронтам, а разработанные в тайных лабораториях незаметные средства убийства окажутся известны всему миру.

Реальная жизнь, в т.ч. жизнь "профи из спецслужб", больше походит на комедию положений, чем на шпионский боевик".