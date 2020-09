"До дня американских президентских выборов осталось ровно два месяца. Голосование начнется ещё раньше - во многих штатах можно голосовать заранее или по почте, и первые бюллетени будет "опущены в урны" уже в сентябре. Следующее "большое событие" - первые дебаты - через месяц, 29 сентября, но в целом параметры гонки сложились довольно четко", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Кандидат от Демократической партии, Джо Байден, бывший сенатор и вице-президент, опережает действующего президента Трампа в среднем на 7-8%. В США президентом становится не тот, кто набирает больше голосов, а тот, кто выигрывает в большем числе штатов, с учетом разных "весов" разных штатов. Во многих штатах никакой борьбы нет - никто не сомневается, например, что Трамп легко победит в Алабаме и Вайоминге, а Байден - в Калифорнии и Массачуссетсе. Реальная борьба в 2020 году идёт примерно в пятнадцати штатах - в этих штатах Байден в среднем опережает Трампа на 2-3%.

Поскольку, еще раз, важно не количество голосов само по себе, надо понимать, как читать эти цифры. У маленьких штатов есть преимущество - их "веса" чуть больше, в пересчёте на одного человека, чем у больших штатов. У Трампа много сторонников в маленьких штатах - из-за этого 2% преимущества Байдена в национальных опросах соответствуют примерно шансам 50/50. Кроме того, опросы предсказывают результаты с ошибкой - в среднем в последние двадцать выборов ошибка была около 4%. То есть сегодняшнее преимущество Байдена, 7-8% - вполне серьезное.

Прогноз сайта 538 (там можно посмотреть результаты всех опросов - ежедневно добавляется много новых) на сегодня - 70% победы Байдена, 30% - Трампа. Это почти в точности тот же прогноз, который 538 давал накануне дня выборов 2016 года. Тогда победил Трамп - случайности с вероятностью 1/3 встречаются в жизни довольно часто (примерно треть случаев). Национальные опросы тогда были даже точнее среднего - перед самыми выборами преимущество Клинтон было 4%, а она в итоге набрала на 3% больше.

Среди моих читателей в Америке больше, кажется, поклонников Трампа, чем Байдена. (Я написал неделю назад своё объяснение - почему.) Хорошие новости для них есть - во-первых, 30% - это нормальный шанс. Во-вторых, возможно, есть небольшой сдвиг в отношении к Трампу в положительную сторону в последние два месяца. Этот сдвиг в пределах статистической погрешности (возможно, июльское преимущество Байдена в 9-10% было отклонением), но все же.

В то же время есть и предостережение тем, кто поддерживает Трампа - не надо автоматически рассчитывать на повторение "чуда 2016 года". Тогда Трамп, устойчиво проигрывая в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане по опросам, выиграл "на зубах" эти штаты. Сейчас он снова проигрывает там по опросам и примерно так же, но надо понимать, что социологи, проводящие опросы, учли свою ошибку 2016 года (слишком низкие ожидания относительно явки белых мужчин без высшего образования) и сейчас учитывают категории избирателей с другими коэффициентами. То есть то, что Трамп отстает по опросам в тех же штатах в 2020 году не может быть вызвано той же ошибкой тех, кто проводит опросы. Это должна быть какая-то новая ошибка.

Более того - ошибка в другую сторону, то есть победа Байдена с преимуществом в 10-12% примерно так же вероятна, как победа Трампа. В 2012 году, например, опросы до последнего переоценивали поддержку республиканцев и предсказывали Обаме меньшее преимущество, чем в итоге получилось. В истории американских выборов в эру, когда проводились соцопросы был только один случай, когда действующий президент (да и хоть какой другой кандидат) отыграл бы такое отставание за два месяца - Гарри Трумэн в 1948 году. (Читайте Захари Кемпбелла "The Last Campaign".)

Жителей пятнадцати штатов, за голоса которых идет борьба, можно, конечно, пожалеть. Суммы, которые кандидаты тратят на рекламу - в основном негативную, объясняющую, как плох оппонент, огромны. Только что Байден объявил о количестве денег, собранных - в основном небольшими суммами с миллионов избирателей - в августе и эта цифра совершенно невероятная, 360 миллионов долларов. Для сравнения, предыдущий рекорд этой кампании был 190 миллионов у Трампа в июле, а в прошлый раз, в 2016 Клинтон и Трамп вместе собрали 240 миллионов в том же августе. До августа у Трампа было небольшое преимущество по деньгам, но теперь Байден вырвался вперед и телевизор с интернетом просто заполнены под завязку негативной рекламой про Трампа. Впрочем, в 2016 году у Клинтон было большое преимущество по деньгам - и это ей не обеспечило победу.

Основной темпой избирательной кампании Трампа должна была быть "экономика". Коронакризис сделал это невозможным - безработица высокая, спад серьезный, восстановление идет со скрипом - более того, оно замедлилось после того как окончилось действие пакета восстановительных мер. (Нового пакета нет и, похоже, не будет, потому что республиканцы не любят расходы - это же будет за счет будущих налогов, демократы не рвутся помогать Трампу, а президентская администрация не способна наладить работу с Конгрессом.) Вместо экономической темы главное теперь - "закон и порядок" в качестве собственного избирательного лозунга, и убеждение избирателей в том, что Байден занимает ультра-левацкие позиции.

"Закон и порядок" - это тема, с которой Ричард Никсон выиграл выборы в 1968 году, прервав почти сорокалетнее доминирование демократов на президентских выборах. (Формально был один республиканский президент между 1932 и 1968, но реально ни одного.) Те выборы происходили на фоне совершенно экстраординарных событий - сначала действующий президент отказался от участия в выборах, чувствуя, что не может их выиграть, потом один из главных претендентов был убит в разгар избирательной кампании, весь год университетские кампусы, а осенью и американские города сотрясали волнения и массовые беспорядки. Кроме того, они привели к крупнейшему за полвека изменению избирательных раскладов - впервые за сто лет демократы потеряли Юг. Эта динамика - постепенный переход южных штатов от 100% демократических к республиканцам - во многом определяла последние пятьдесят лет американской политики.

Вывел на первый план "закон и порядок" в 1968 году не Никсон, а Кеннеди, но именно Никсону удалось сделать это доминирующей темой кампании. Трамп в 2020 использует тот же слоган по-другому - для мобилизации, а не "перехвата", избирателей. Вся трамповская риторика сейчас - мобилизационная. Его победа в 2016 году была отчасти результатом сверх-явки сельских избирателей (в основном белых мужчин без высшего образования) - то есть мобилизации, но там был важный элемент перехвата. Эти самые белые семьи без высшего образования в течение десятилетий голосовали за демократов. Опасность любой мобилизации - приобретая базу, теряешь "маргинальных избирателей". Женщины предместий (белые, работающие), проголосовавшие за Трампа в 2016 году, обеспечили мощную победу демократам на выборах в Конгресс в 2018, а в 2020 поддерживают Байдена.

Основной лозунг Байдена - он не Трамп. В своих выступлениях Байден говорит о том, что президент провалил ответ на коронавирус на национальном уровне, что его экономическая политика привела туда, где экономика находится сейчас. Он, Байден, восстановит порядок, потому что нынешний президент ответственен за волнения. Трамп подливает масло в огонь, возбуждает агрессию и насилию. Сотни миллионов долларов, которые заполняют рекламой интернет и телеэфир в пятнадцати штатах, доводят до граждан именно эту мысль: президент провалил ответ на коронавирус, из-за него столько проблем с открытием школ, из-за него столько людей остались без работы. И эта стратегия "я не Трамп" пока работает для Байдена.

В обычный год президентских выборов кандидаты в сентябре бы мотались по Америке, выступая перед избирателей по пять или семь раз в день. Сейчас выступлений значительно меньше - в основном потому, что запрещено собираться большими группами. Значит, это полмиллиарда долларов на теле- и интернет-рекламу против полумиллиарда с другой стороны. 29 сентября - первые дебаты и, хотя дебаты редко на что-то влияют, а многие избиратели к этому моменту уже проголосуют - будет следующий повод написать о ходе кампании".