"Все чаще реакции власти и гражданского общества на значимые события внутри и вне страны диаметрально расходятся", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Не зомбированные ГосТВ россияне остро реагируют на отравление Навального, на события, происходящие в Хабаровске, в Белоруссии. Но власть ограничивается фразами, типа: "Кремль воздерживается от оценок...", "Кремль воздерживается от реакции на ...", "Кремль воздерживается от вмешательства в ..."

То есть, образ брутальной и крутой власти в виде твердой вертикали постепенно размывается, и вместо него проявляются очертания какого-то "ждуна", мол, может само всё рассосется.

Аналогичная история была с одним товарищем, который уверовал, что длительные воздержания очень способствуют укреплению мужской силы на случай, когда ее остро необходимо предъявить. Практиковал, практиковал, а оказалось, что от частых воздержаний прогрессировала импотенция.

Так, может, и власть вводит нас в заблуждение утверждениями о твердости вертикали? А вертикаль-то давно и не работает. Так, болтается на кремлевской башне кусок какой-то веревки".