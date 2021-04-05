Мария Бутина

Иван Абатуров / Википедия

"Мария Бутина, приезжавшая в колонию к Навальному и заключившая, что там санаторий, - это женщина удивительной судьбы. Про эпопею в США нынче не написал только ленивый. Но я помню Марию еще раньше - когда она была просто создательницей движения "Право на оружие". Тогда она придерживалась эдакой пещерно-консервативной версии "либертарианства" (на мой вкус это, конечно, псевдолибертарианство). Славила Пиночета и Ли Кван Ю, топила против ювенальной юстиции, ЛГБТ и других напастей. Но особенно выдался, даже по меркам этого сомнительного дискурса, пост Марии о пользе телесных наказаний", - пишет публицист на своей странице в Facebook .

"Оттуда можно узнать, что пока в Европе всех лупили - на улицах было безопасно. А как лупить перестали - преступность подскочила. Там, где лупят до сих пор - до сих пор порядок (Юго-Восточная Азия, особенно Сингапур, Африка). И совсем возмутительны запреты бить детей в школах и на дому, которые проталкивают "левые политики из демпартии США".

"В любом случае ясно, что запреты на телесные наказания детей со стороны родителей и по их согласию в школьных учреждениях - это дикость, нарушающая суверенность семьи и насильственно навязывающая всем вовсе не универсально работоспособную модель воспитания."

А также для 95% заключенных в России подошла бы "хорошенькая порка, желательно публичная, с трансляцией в интернете, чтобы народ знал своих героев [...] механизм телесных наказаний - штука очень недооцененная и несправедливо забытая в нашем правосудии. Лучше бы в эту сторону развивали систему санкций, а не вбухивали миллиарды на реконструкцию тюрем по западному образцу превращая их в санаторно-курортные учреждения".

В общем, Марии можно предъявить многое. Кроме непоследовательности во взглядах. С тех пор прошло 9 лет, а парадигма "леваки с Запада хотят запретить нам бить наших женщин и детей" стала буквально государственной идеологией, под которую Мария теперь уже окончательно подписалась. Про пытки в ИК-2 написано достаточно, но теперь понятно, что наша общественница скорее одобряет такие методы.

Иронично только, что в том посте она особо рекомендовала публичную порку для коррупционеров - это, видимо, единственный аспект взглядов, которые она пересмотрела".