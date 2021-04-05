"Обычно масштабные изменения в политике происходят по принципу "два шага вперед, шаг назад". За реформами следуют контрреформы, а революции нередко заканчиваются установлением режимов более крепких, чем те, что были свергнуты", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Очевидно, что после хаоса 90-х какое-то восстановление порядка в России действительно должно было произойти. Эта мысль не перестает быть верной от того, что путинские пропагандисты используют ее и в хвост, и в гриву на протяжении вот уже 20 лет. Проблема с Путиным в том, что восстанавливая этот порядок, он пошел гораздо дальше, чем было нужно. Вместо того, чтобы закрепить новые практики и институты, стабилизировать их, он их практически уничтожил.

Вместо одного шага назад Путин сделал два, если не три. Когда-то нечто подобное проделали и Александр III с Николаем II. "Наводя порядок" после реформ Александра Освободителя, два последних императора стали так закручивать гайки, что сорвали резьбу.

Чем все это закончилось, мы помним. Если режим продолжит действовать в том же духе, что и сейчас, результат будет аналогичным.

Написано под впечатлением от закона о запрете просветительской деятельности".