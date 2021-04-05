Тактические учения ВДВ

Минобороны РФ / facebook.com

"Как только чуть запахнет жареным петухом, сразу власть начинает воспевать особо высокий дух патриотизма народа. Такая неприкрытая лесть среди подростков очень верно определяется выражением - "он подлизывается". Каждая страна с многовековой историей может сказать, что именно благодаря патриотизму своих граждан она и продолжает существовать. Иначе развалилась бы. Ну, раз нет патриотов и некому защищать, значит не нужна никому и разваливается", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook .

"Но как можно померить "дух патриотизма" и утверждать, что у нас он самый крутой? Достаточно ли для такого утверждения лишь несколько крупных прошлых военных побед или надо на чашу весов положить еще и сегодняшний уровень жизни людей внутри страны, ее привлекательность для граждан других стран, вес государства на международной арене?

Мы более духовны и патриотичны, потому что сумели выжить под татаро-монголами несколько столетий? Или потому что выстояли и победили фашистов? Но разве меньше патриотизма понадобилось побежденным народам Японии и Германии, чтобы восстать из руин и стать лидерами в техническом прогрессе, инновациях, достичь самых высоких стандартов в социальных сферах, в уровне и продолжительности жизни. На мой взгляд, духовность и патриотизм нельзя отнести и к национальным особенностям. Это также из области "подлизывания". До 1917 г. твердили о "русском духе", русском патриотизме. Потом 70 лет утверждали о существовании особого патриотизма, присущего исключительно "советскому человеку". Теперь выражаются политкорректно - "российский патриотизм" и особая "российская духовность". А как же тогда быть с Финляндией? В составе Российской Империи это отсталые неграмотные чухонцы, а обретя самостоятельность делают "Нокию" и система социальной защиты на зависть другим. Не меняя национальности. Или две Кореи. Национальность одна, но как живут, даже сравнивать некорректно.

Высокая духовность очевидна, если люди с ограниченными возможностями не чувствуют себя никому не нужными в своем городе благодаря приспособленной для них инфраструктуре, если стариков не призывают "держаться", потому что для них "денег нет" и т.д.

Высокая духовность это не от Бога, а от того, как жизнь в стране устроена. Это уважение людей друг к другу, это моментальный отклик на просьбу о помощи, это искреннее сочувствие чужому горю, а не торжество "жириновских во власти" по поводу терактов во Франции или угроз главного телепропагандиста превратить Нью-Йорк в пепел. А патриотизм это не тупое утверждение, что мы самые-самые, не похвальба подвигами предков. Патриотизм это гордость за созданное настоящее и что в этом есть и твой труд. А значит тебе есть, что защищать и государство не будет разваливаться по два раза в одно столетие. И проверяются духовность с патриотизмом на прочность также, как и настоящая дружба - в беде.

К чему эта проповедь? Да ни к чему. Просто читаю новости, как власть под прикрытием воплей о духовности и патриотизме стягивает войска к границам с Украиной и так пакостно на душе становится".