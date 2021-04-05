31 марта 2021 года Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу о финансировании программ развития регионов

Пресс-служба президента России

"Я уже много лет толкую о возврате к "бюджетному федерализму", имея в виду перераспределение бюджетных ресурсов из центра в регионы и местному самоуправлению. Похоже, ситуация с финансами регионов становится критической. Суммарный дефицит региональных бюджетов по итогам 2020 составил 677 млрд рублей и в абсолютных цифрах стал максимальным с 2006 года", - пишет бывший министр экономики на своей странице в Facebook .

"У 15 регионов дефицит превысил 10% собственных доходов, а у 7 регионов - оказался выше 20%. В общей сложности, чтобы покрыть дефицит субъекты заняли 383 млрд рублей и увеличили суммарную долговую нагрузку на 18%.

Следствие дыр в бюджете - провалы в экономике: по итогам 2020 в 51 субъекте снизились инвестиции и промышленное производство, в 75 упали реальные доходы населения.

Премьер Мишустин поручил министру Антону Силуанову за четыре дня предложить, как решить проблему с долгами субъектов. Силуанов должен дать предложения по замещению рыночной задолженности регионов бюджетными кредитами и по реструктуризации федеральных кредитов.

А до 15 апреля Минфин совместно с Минэкономразвития обязали придумать новые финансовые инструменты кредитования регионов в 2022-24 гг.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля раскритиковал губернаторов, допустивших попадание в "долговую ловушку" и пригрозил поместить их самих "в ловушку соответствующую".

Можно, конечно, давать поручения министрам и пугать губернаторов, но денег в регионах от этого сильно не прибавится. Нужно кардинально менять бюджетную систему и межбюджетные отношения, как я давно предлагаю".