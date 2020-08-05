"Сегодня 5 августа: через 2 дня от избирательной комиссии Архангельской области мы услышим, что "кандидат от Шиеса" Олег Мандрыкин не зарегистрирован на выборах губернатора", - пишет политик на своей странице в Facebook.

"Бывает же такое: врио Цыбульский собрал подписи мундепов без единой помарки - умница какой. А Мандрыкин - все перепутал, неправильно оформил, да еще и два десятка подписей у него дублирующие: мундепы подписывались и за него, и за кого-нибудь еще.

Нельзя таким людям идти на выборы, Путин не велит.

Если оставить иронию, а ничего смешного в ситуации нет, то перед нами узурпация власти. Что такое сбор подписей мундепов - я сам прекрасно знаю по мэрской кампании в Москве: собрать их невозможно, но Олег это сделал. И теперь власти осталось только идти на откровенную уголовщину.

Она и раньше шла на нее: эти подписи крали, отказывались заверять, мешали доставке в областной центр. Но когда все это не помогло - просто тупо включили самый главный фильтр: административный. Неважно, поддерживает народ или нет, неважно, какие там подписи, голоса - важно только, разрешат тебя в администрации президента или нет.

Надеюсь, что Архангельск понимает: или он сам разрешит себе своего кандидата - или всю область запретят и завалят мусором. Любое отступление сейчас - это поражение".