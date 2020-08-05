"В последнее время появляется все больше свидетельств того, что российская экономика реагирует на меры стимулирования точно так же, как и любая другая рыночная экономика - особенно там, где речь идёт не о госкорпорациях, а о частном секторе", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Самым оптимистическим примером стала в последнее время ситуация на ипотечном рынке. Не секрет, что в период пандемии власти запустили широкую программу льготной ипотеки под 6,5% и первоначальным взносом в 15% стоимости приобретаемой недвижимости, что, вкупе со снижением ключевой ставки Банка России с начала года с 6,25 до минимальных 4,25% годовых привело к резкому удешевлению ипотечных кредитов в российских банках (в среднем до 7,4%). Как следствие, по итогам первого полугодия рынок вырос на 11% по количеству выданных ссуд и на 20% по их объему по сравнению с прошлым годом - и началось даже рефинансирование ранее взятых кредитов на более выгодных для заёмщиков условиях.

Развитие ипотеки сейчас выглядит единственным инструментом поддержания спроса на жилую недвижимость - в первом полугодии ввод жилья сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а снижение реальных доходов населения делает нереальным восстановление отрасли (в которой занято 2,4 млн человек - в 11,5 раз больше, чем в нефтегазовом секторе) без государственной поддержки. Поэтому для достижения поставленной цели сохранения объемов ввода жилья на уровне 2019 года, на мой взгляд, власти должны проводить ещё более активную политику поощрения кредитования (мировая практика показывает, что самыми эффективными мерами господдержки являются те, которые связаны с дотированием конечного потребления домохозяйств, а жилищное строительство обеспечивает и мультипликативный эффект для многих смежных отраслей экономики).

Нечто подобное можно наблюдать сегодня и в США, где ставки по 30-летнему ипотечному кредиту на прошлой неделе достигли исторического минимума на уровне 3,07% годовых. Несмотря на провал строительства практически на одну треть в начале второго квартала, в Америке в мае и июне наблюдался резкий всплеск как закладки новых домов (в июне их число оказалось лишь на 4% ниже, чем год назад), так и завершений строительства (этот показатель превысил прошлогодний на 5,1%). Это показывает, что рынок склонен реагировать на любые изменения ипотечных ставок и что данный фактор действует практически в любых кризисных ситуациях.

Российские власти, как известно, в гораздо меньшей мере напрямую поддержали граждан и бизнес в период коронакризиса, чем это сделали в США и Европе. Однако даже косвенная поддержка демонстрирует высокую эффективность - главное, чтобы она была направлена не на "системообразующие" предприятия, а увеличивала платежеспособный спрос домохозяйств, как это получается при снижении ипотечных ставок и перекредитовывании ранее привлеченных займов".