"Внешний конфликт позволяет Кремлю усиливать внутренние репрессии, а репрессии обостряют внешний конфликт. И эта "эскалация" не может быть остановлена каким-то рациональным решением. Поскольку происходит "натурализация" политики. Она превращается в природное явление", - пишет политолог и публицист на своей странице в Facebook .

"Когда эскалация кончилась, это значит, что она "выдохлась". Истребление заканчивается, когда "рука устала". Пока видно, что "природные силы" (силовики, депутаты, члены Совфеда, многочисленные активные деятели в медиа, системе образования, все эти "мединские" и "взгляд.ру", и Захарова с Володиным, и т.д.) находятся в режиме наращивания "скорости ветра".

Любой призыв "остановить эскалацию" падает как хворост в печку эскалации. Поскольку печка пожирает все и кормится всем подряд, это же как торнадо, ему все равно - корова или автомобиль, все взлетает в воздух.

Где конец у этого "натурализованного" периода политики? Не там, где "раскол элит". Поскольку раскол элит падает в эту же печку. Он не там, где раскололись, а там - здесь мы вспомним о Гоббсе - где "устали", "изнемогли", "исчерпалась вся энергия истребления".

Левиафан рождается не от пламенной энергии "благоустроителей", а от смертельной усталости, от того, что меч в руке уже не держится даже у сумасшедших. Вот тут - на фоне полного одновременного дефицита воли и безопасности - рождается государство".