"Шутники напоминают, что до 37 года осталось еще 16 лет. Но сразу оговариваются, что в современном мире ход вещей ускорился. Несколько часов назад стало известно, что единороссы внесли законопроект о запрете баллотироваться в Думу тем гражданам России, которые в последние годы финансировали экстремистские организации, либо оказывали им иную помощь, включая консультации", - пишет обозреватель и преподаватель на своей странице в Facebook .

"Если учесть, что накануне экстремистами начали признавать ФБК*, то перед нами поистине слаженная работа государственного аппарата. Суды и прокуратура с одной стороны, и депутаты, эти народные избранники, с другой, прямо во время майских праздников трудятся над поражением граждан России в избирательных правах.

Сомнений в природе происходящего не осталось уже некоторое время назад, сословно-корпоративное государство построено. В нем есть те, кто владеет вечным ярлыком на правление ("дети прокуроров никогда не сядут"), и есть бесправное, а с недавних пор и безмолвное ("открывать пасть на начальство в интернете - это экстремизм") податное сословие. Право первых управлять рентой, а когда кончается нефть, извлекать сверхдоходы из населения, обязанность же этого последнего - тянуть лямку, а вечером, не создавая праздношатаний, возвращаться по своим квартирам в какой-нибудь ЖК "Перспективный" и смотреть там телевизор, в котором беснуется по поводу Америки и Украины бесконечный Владимир Соловьев.

Я иронически удивляюсь лишь, почему до сих пор не внесен законопроект о том, что право баллотироваться на посты в Российской Федерации имеют лишь действующие чиновники и их дети. Пора закончить с этими антироссийскими играми раз и навсегда: назад в Средневековье.

В последние дни я думаю о том, что публика неверно расставляет акценты в отношении либеральной традиции. Обычно кажется, что либерал есть некий беспокойный индивид, требующий себе особенных свобод, нарушающий древнерусскую мантру "тебе больше всех надо что ли".

В действительности классический либерализм исходит из того, что человек свободен по факту рождения: у него есть жизнь, которую он может прожить в соответствии со своим выбором. Все усилия либералов были направлены лишь на то, чтобы придумать защиту от государственного монстра. Когда на окровавленной морде государства больше нет намордника, оно пожирает все на своем пути.

Намордник государства здесь был сорван в 2014 году вместе с началом войны. Врагов по обе стороны границы можно ставить вне закона и убивать. Когда сегодня мы удивляемся масштабам преследований инакомыслящих, нужно держать в голове две мысли.

Во-первых, мы все привели страну к нынешнему состоянию, каждый из нас в меру своего равнодушия и готовности закрывать глаза на очевидное беззаконие. Историки будущего будут безмерно благодарны нам за то, что российский фарс-сталинизм 2021 года можно изучать по масштабному цифровому следу, которые оставляют за собой прокуроры-обвинители и студенты-обвиняемые, те, кто заступился за последних, и те, кто промолчал. Те, кто поддержал "Медузу"*, ФБК* и бессчетное уже количество арестованных и переживших обыск, и те, кто в это время занимался построением личного бренда. Представьте себе, что мы могли бы листать Инстаграм Бухарина перед московским процессом, и смотреть в прямом эфире, как его обвинители отдыхают в Крыму. О, какая упоительная цифровая история нас ждет впереди.

Во-вторых, это теперь не остановится само по себе - без большого чуда или большого горя. Какой-то обидчивый человек там наверху сказал "сделайте с ними что-нибудь, чтобы я этого больше не видел". И отныне он будет видеть в нашей бывшей общей стране только тех, кто от него в восторге. Подтянутых и спортивных молодых людей, чтящих подвиги предков, гетеросексуальные семьи с розовощекими младенцами, взявшие льготные ипотеки, журналистов, которые задают острые, но актуальные вопросы ("Как вы стали таким великим?"), преподавателей права, которые верят в обнуленную Конституции как в высший эпизод развития национальной юридической мысли.

Институтов - медиа, партий, выборов, судов, НКО, университетов - уже нет. Остались, как и положено по сюжету антиутопии, только индивидуальные воли. Великий Альберт Хиршман написал в 1970 году маленькую книгу "Выход, голос и верность", в которой перечислены три варианта, в которые каждый может сыграть теперь с судьбой".