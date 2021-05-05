"В разгар московских протестов 2019 года власти активно внедряли мысль о том, что за протестующими стоит Запад. "Левада-Центр"* провел тогда опрос и выяснил, что поверили во все это лишь 26 процентов россиян. Три четверти опрошенных согласиться с данным утверждением отказались", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Я это к чему? К тому, что комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне сделала заявление о 10 иностранных центрах, которые готовят кадры для будущих протестов в России.

Понимаете? За два года протестные настроения выросли, пошли вглубь - сегодня протестующей глубинкой никого уже не удивишь, - а единороссовская пропаганда продолжает делаться по давно уже вышедшим из моды лекалам.

Для чего повторять мантру, в которую не верит более трех четвертей избирателей? Для того, чтобы оставшуюся четверть не потерять. Чтобы она не подумала, что ты растерялся и тебе вообще сказать нечего. Это сугубо оборонительная стратегия.

При всем том, что власть старается продемонстрировать максимальную жесткость, в политическом смысле она ушла в глухую оборону. Ни о какой экспансии за пределы сохраняющей пока лояльность четверти электората и речи не идет. Три четверти избирателей предоставлены сами себе; по сути - отданы на откуп оппозиции".