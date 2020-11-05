"Думаю, 4 ноября - это очень актуальный (и правильный) праздник для России. Ведь исследователи в голос говорят, что в этот день в истории не случилось НИЧЕГО. Это спокойный, тихий день", - пишет врач-травматолог на своей странице в Facebook.

"Наверное, только тогда, когда мы в массе своей поймем, что лучший день - это именно спокойный день, день, когда не нужно бросаться грудью на амбразуру, тушить избу, что не должна гореть, отстаивать, завоевывать, чтобы потом разграбить или опять же спасти, стрелять в своих, травить друг друга и заниматься прочей "оптимизацией" - а нужно просто жить, жить ради себя и близких, власть выбирать ради себя и близких, работать так, чтобы принести достаток и радость и себе и близким, так, чтобы стыдно не было, а было достойно.

Понять, что нет ничего выше права человека на достойную жизнь и достойную же смерть, что все институты государства и создаются для защиты и обеспечения этого права и этих прав... Вот тогда что-то начнёт меняться. Но, жить в эту пору... Увы, увы.

Хороший 4 ноября праздник в России. Единственный день в многовековой её истории, когда не произошло ровным счетом НИЧЕГО.

С праздником!"