"На данный момент уже понятно, что Байден выигрывает Пенсильванию, причем с запасом. Каждый раз, когда округа заканчивают подсчет бюллетеней по почте, то значительно чаще разница между Байденом и Трампом в пользу Байдена по сравнению с 2016 годом, когда Хиллари проиграла штат Трампу с отставанием менее 1%", - пишет электоральный географ в "Живом журнале".

"В ряде случаев разница приличная - в несколько процентов сдвига, как в округ Лакаванна, где находится родной город Байдена Скрантон. В пригородах Филадельфии подсчет голосов по почте еще не закончен, но там Байден тоже улучшает разницу голосов на несколько процентов. Аналогично будет и Питтсбурге с пригородами. Никакой зацепки у Трампа не видно совсем, ситуация совершенно безнадежная, и в его лагере, конечно, знают и поэтому пытаются остановить подсчет голосов, чтобы предотвратить неизбежное.

Кстати, самое смешное, что в Аризоне проходит митинг трампистов перед зданием администрации с противоположным требованием начать подсчет голосов по почте, потому что там наоборот лидирует Байден, но дополнительные голоса должны быть более благоприятные для Трампа.

Вот как это выглядит на карте сдвигов по округам, где закончен подсчет. И как раз самый большой двиг-то в пользу Байдена еще не нарисован - в больших пригородных округах Филадельфии, где еще подсчет не закочен. То есть тут понятно, в каком направлении идет Пенсильвания. Кстати, разница с восточными рабочими Огайо какая приличная!

В итоге у Байдена в Пенсильвании отрыв должен быть где-то районе 2% или даже 3%. То есть это не то что бы совсем близкий результат... Похоже на результаты в Мичигане, где Байден уже победил - у него там к 3% отрыва идет. И победа в Пенсильвании - это победа в коллегии выборщиков, даже уже неважны остальные штаты, где у Байдена хорошие шансы на победу (Аризона, Невада, Джорджия), или низкие (Сев. Каролина).

Что будет делать дальше Трамп я уже точно не знаю. Видимо, попытается как-то в судебном порядке что-то добиться, но непонятно на каких легальных основаниях надо отбирать у Байдена победу на выборах. Единственное, что я могу тут предсказать: победу Байдена Трамп никогда не признает. Да это и унизительно, когда ты себя уже объявил победителем выборов.

Но я все же надеюсь, что он в итоге согласится тихо покинуть Белый Дом и все это не приведет к беспорядкам и крови. Мой блог больше о выборах и что касается самих выборов, то тут вывод очевиден: Байден чисто и по всем статьям победил на президентских выборах, хотя и с меньшим отрывом, чем ожидалось".