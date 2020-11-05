"Вижу, как в России все с большим и большим задором обсуждают безумные фейки про якобы нарушения на американских выборах. В Висконсине якобы вбросили 138 тысяч за Байдена - нет, это ошибка клерка, ее быстро отменили, исход в штате очевиден, победа Байдена. Там же, в Висконсине, якобы проголосовало больше людей, чем зарегистрировано - тоже дешевый вброс, автор которого просто подменил цифру зарегистрированных избирателей + "не заметил", что по местным правилам зарегистрироваться можно прямо в день голосования прямо на участке", - пишет фотограф на своей странице в Facebook.

"В Мичигане якобы вывели наблюдателей-республиканцев под аплодисменты считающих голоса демократов - но нет, и не вывели, и местные журналисты ничего такого не пишут, и результат там и так очевидный.

Это какой-то странный взгляд на мир, который нужно обязательно описать через аналогию с родными элламипамфиловами. Нет, друзья, бывает иначе.

И вот прям яркий пример. Сейчас продолжают считать голоса в Джорджии и Пенсильвании. Любого из этих штатов хватит Байдену, чтобы гарантировать себе победу. И в обоих одинаковая картина - к вечеру вторника побеждал Трамп, а теперь его преимущество потихоньку и равномерно тает. Как же так? Вот приходит целая пачка новых посчитанных данных и там на тысячи голосов за Байдена лишь сотни за Трампа. Ну это-то вбросы?

Нет.

Америка - очень, очень поляризованная страна. На скриншотах и по ссылке - супердетализированная карта результатов выборов-2016. Там есть специальный переключатель "one-sided place" который позволяет переноситься между самыми радикальными зонами в стране. И их там сотни - тех, где за одного из кандидатов было 90% или больше.

В 2020 году ситуация усугубилась сильнее. По всей стране - и в таких округах тоже! - в каждом районе есть два типа урн с бюллетенями: для досрочного голосования и для голосования в день выборов. И Байден призывал своих сторонников голосовать заранее почтой, а Трамп своих - придти именно 3 ноября. А законы многих штатов прямо прописывают: вся досрочка считается после всех урн с бюллетенями, поданными в день выборов.

И что же получается? Весь вторник мы видим одну картину: огромные отрывы Трампа. Он вел в Пенсильвании с отрывом под 20% при подсчёте больше, чем половины бюллетеней. Потому что считали именно урны первого типа. А теперь представьте: вот город Атланта, там и так подавляющее преимущество демократов, их 80-90%. и этот перекос еще сильнее в урнах с досрочным голосованием.

Какие результаты будут вылезать у нас, если мы в конце подсчета начнем считать и публиковать данные именно из Атланты и из этих самых "демократических" урн? все правильно, те самые якобы аномальные 99%, которые, на самом деле, и в обычный год не были бы аномалией кое-где, а сейчас, когда сторонники кандидатов делятся и по способу голосования, только такое и можно было ожидать.

Джорджию и Пенсильванию досчитают сегодня днем. Оба штата выиграет Байден (в Джорджии, возможно, ещё будет пересчет) и он же станет победителем выборов в целом. Трамп и его маленькие фанатики будут сейчас очень стараться вас обмануть, рассказать, как у них украли победу и какая невероятная аномалия к этому привела, целые пачки бюллетеней сплошь за Байдена.

Нет, это не аномалия. И сказать, что это не аномалия - значит сказать правду, а не занять сторону Байдена. Мне вот легко сказать правду, несмотря на то, что это так не нравится фанатикам. Не давайте себе врать".