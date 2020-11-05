"Все-таки американская избирательная система способна довести до кондратия самого психически стабильного человека. Причем не только система выборщиков, которая в свою очередь по каким-то штатам отдает победителю все голоса, а где-то, как в Небраске и Мэне, делит их. Но и с таким размахом развернувшееся на этих выборах досрочное и почтовое голосование. Уже почти сутки политически активный сегмент Рунета, как возбужденные лемминги, шарахается из угла в угол, разражается руганью и торжественными криками, потом резко меняет эмоции, в зависимости от очередного поворота информационной повестки", - пишет публицист и аналитик на своей странице в Facebook.

"Вечер. Все опираются на прогнозы и экзит-пуллы, трамписты в легком унынии, но надеются на чудо, "красную волну" и благородных, но скрывающихся избирателей из "невидимого большинства". Байденовцы предвкушают успехи и радостно пожинают первые плоды в виде успешной динамики их героя в Техасе и Флориде.

Ночь. Трамписты воспряли, Флорида с Техасом отыграна, спорные Джорджия, Висконсин, Мичиган и Пенсильвания смотрятся очень оптимистично. Разговоры про "красную волну" усиливаются. Байденовцы, в свою очередь, достают термин "красный мираж", означающий временное преимущество республиканцев до начала подсчета основной массы почтовых, в основном демократических голосов, но в то же время нервно подергиваются и отругиваются.

Утро. Трамписты дуют в трубы, бьют барабаны, мы победили, иначе и быть не могло. Байдена хоронят, Трампу воздают осанну, попутно пинают условных "нытиков и леваков". Байденовцы молчат, пьют валерьянку и нервно чешутся. Результаты Трампа все очевиднее, голосов досрочки, на которую было возложено столько надежды, пока не видно. Начинает закрадываться страшный вопрос - а была ли вообще вожделенная демократическая досрочка? На этом моменте автор в 10 утра засыпает, оставив несколько саркастических реплик в духе "не все потеряно" и "давайте подождем итоговых подсчетов".

Вечер. Трамписты оторвавшись от своей феерии восторгов и круговых поздравлений с недоумением обнаруживают, что недавно республиканский Висконсин уплывает к Байдену, начинает подрагивать и Мичиган. Откуда такая неожиданная динамика? Да подошла наконец "армия Блюхера", то бишь начался подсчет почтовых бюллетеней, в которых, что характерно, в абсолютном большинстве преобладают демократические голоса. Просто потому, что Байден выступал за голосование по почте, Трамп резко против этого. Байденовцы вылезают из под камней и начинают робко прочищать голос - мы же вас предупреждали.

В целом все события собрались в цепочку, предназначенную для того, чтобы взрывать сознание неподготовленному человеку. Очередные партии подсчитанных голосов распределялись не равномерно, а вбрасывались пакетами в пользу одного из кандидатов. Поочередно сельские округа, априори трампистские, городское байденовское голосование, голосование в день выборов, куда приходили в основном республиканцы, почтовая демократическая досрочка. Такая методика резко перебрасывала и продолжает до сих пор дергать стрелку электорального компаса.

Вдобавок так уж получилось, что несколько сотен тысяч голосов досрочки по Джорджии из априори демократической Атланты остались неподсчитанными в срок из-за прорыва канализации, так что резкий разворот в этом штате еще предстоит, не учтена еще досрочка в Пенсильвании, в Висконсине и Мичигане ее только начинают считать, с чем и связан взлет Байдена. Так что на данный момент оптимальной стратегией является спокойное и упрямое созерцание.

Изначальные мои прогнозы о победе Байдена отменять не собираюсь, с учетом текущей динамики и ситуации, когда не учтенными в целом остались по большей части демократические голоса его позиция выглядит предпочтительнее. Трамп же выжал из своей ситуации уже все, что можно, лучше уже не будет, ровно поэтому он и предлагает прекратить подсчет итогов, зафиксировавшись на удобной для себя позиции.

С высокой степенью вероятности нас ждет еще несколько резких поворотов, прежде всего в продолжающих разыгрываться Мичигане и Джорджии. Пенсильвания, скорее всего, будет ждать с оглашением результатов до пятницы, но, возможно, ее голоса уже и не понадобятся.

Касаемо своего вчерашнего прогноза. Победы Байдена продолжаю ожидать, но признаю, что слова о решительном и убедительном успехе были слишком оптимистичными, впрочем, подождем итогов почтового голосования и в плане президентской, и в плане парламентских кампаний.

По конгрессу ожидается победа демократов, пусть и не столь очевидная, как это виделось вчера. По сенату все-таки демократы, как максимум, могут рассчитывать на паритет с республиканцами, 50/50 голосов. В этом случае 51-й голос может отдавать вице-президент, который параллельно является спикером Сената, что делает значимость президентской кампании еще более серьезной.

Говорить об итоговых выводах пока контрпродуктивно, поскольку если в неучтенных еще голосах, как верят байденовцы, скрывается абсолютное большинство демократических бюллетеней расклад будет одним, если же голоса там распределятся паритетно, совсем другим.

Единственное, стоит отметить, что Трамп опять сумел удивить и выжать из своего избирателя все возможное, максимально отмобилизовав его. Другой вопрос, хватит ли этого до искомых результатов и не явится ли это лебединой песней трампистов? Но достаточно успешная для республиканцев кампания в сенате, которая может завершиться потерями, но меньше ожидаемых уже очевидна".