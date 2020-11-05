"Жители России по авторитарной привычке прильнули к экранам в предвкушении кто же будет следующим заокеанским царем. И практически никто не пишет о другом важном аспекте прошедших американских выборов, а именно о куче референдумов по разным вопросам в разных штатах. А ведь решения принятые там куда важнее т.к. отражают не расклад сил в истеблишменте на ближайшие четыре года, а долговременную смену настроений публики (и принятые на референдумах решения, ведь не отменишь произвольно)", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"Основной результат: "война с наркотиками" (war on drugs) терпит в США поражение, учитывая сколько штатов проголосовали за легалайз разной степени тяжести. Так, за легализацию медицинской марихуаны проголосовали в Аризоне, Монтане, Миссисипи и Нью-Джерси. В Орегоне же проголосовали за декриминализацию хранения практически всех запрещенных веществ (включая героин, кокаин и амфетамин) и за создание программ рехаба (частично за счет налогов с марихуаны). Также в Орегоне проголосовали за медицинскую легализацию псилоцибиновых грибов. В округе Колумбия более трех четвертей проголосовали за то, чтобы фактически декриминализировать потребление, хранения и выращивание психоактивных растений (грибы, кактусы, вот это все) - надеюсь, вашингтонские бюрократы теперь пересядут с кокаина на мескалин, что пойдет на пользу всей стране разом.

Однако не веществами едиными. Так жители Калифорнии проголосовали за отмену регуляции, которая классифицировала всех фрилансеров и независимых контракторов как сотрудников полного дня. Что было типичным примером добронамеренного вреда т.к. закон бил по интересам фрилансеров, которые якобы должен был защищать - компании вынуждены были их увольнять (раз уж обходились так же дорого, как обычные сотрудники). Также от этого страдали сервисы-платформы вроде Убера и Лифт. Также в Калифорнии проголосовали против усиления государственного контроля за арендой жилья и против возвращения политики позитивной дискриминации в государственные структуры и университеты. Такой вот либеральный штат.

В Иллинойсе не прошла инициатива введения прогрессивной шкалы налогов, в Калифорнии ужесточение уголовного законодательства, а в Колорадо криминализация абортов после 22 недель. Впрочем, не все идеально: в Аризоне проголосовали за небольшое увеличение налогов для малого бизнеса, а в Луизиане втопили за странную формулировку про "неконституционность права на аборт".

Однако в целом можно констатировать: чья бы сморщенная задница не уселась нынче в президентское кресло в доме на холме, миллионы американцев вчера голосовали за право свободно распоряжаться своим телом и против вмешательства государства в их жизнь. И это именно долговременный тренд, который внушает надежду и не вяжется с "все пропало" риторикой".