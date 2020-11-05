"Четыре года нам рассказывали, что в опросы внесена "поправка Трампа", которая специально учитывает трамповских избирателей, и поэтому на этот-то раз опросам точно можно верить", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Конечно, пока нет итоговых результатов, продолжается подсчет почтовых бюллетеней. Однако возьмем знаменитый сайт 538, где публикуются самые-самые надежные цифры опросов (там берутся средние по опросам, что само по себе сомнительная затея):

Огайо - 7% промаха

Айова - 7% промаха

Техас - 5% промаха

Флорида - 6% промаха

Еще продолжается подсчет трех штатов Ржавого пояса, где много почтового голосования - и пока вполне вероятно, что этого хватит Байдену, чтобы выиграть все три. Однако даже там это преимущество наверняка будет на тонкого, и промах опросов будет в 3-6%.

Некоторые люди в 2016 году гордо заявляли, что опросы верно предсказали результат общенародного голосования, а все остальное - это уже не дело опросов. Это, конечно, глупость - правила американских выборов известны всем и давно не меняются: президента выбирают не общенародным голосованием, а коллегией выборщиков. Поэтому поллстеры со времен Гэллапа, конечно, пытаются в первую очередь предсказать победителя - а значит, предсказать спорные штаты. Предсказывание результата общенародного голосования - это что-то вроде попытки угадать количество угловых в футбольном матче: дело увлекательное, но интересное только узким специалистам.

Однако и с общенародным голосованием всё на этот раз обстоит очень весело: опросы стабильно давали 8% преимущества Байдену, а теперь он ведет полтора процента, и этот отрыв даже в лучшем для него случае увеличится не очень сильно.

Все повторяется снова. Четыре года назад было ясно, что опросную отрасль надо пересобирать, и в итоге поллстеры ограничились тем, что немного перестроили технологии выборки. Теперь они прокололись еще сильнее, хотя итоговая победа Байдена может отвлечь от этого внимание.

Вывод из всего этого тот же самый, что и четыре года назад. Промахи опросов - это не техническая, а политическая проблема. Эти промахи возникают не из-за того, что в выборку попадают не те группы (и поэтому надо увеличить долю белых людей без высшего образования, чтобы сторонников Трампа стало больше), а из-за того, что люди с определенными предпочтениями не хотят участвовать в опросах.

Опросы - это не летающая тарелка, с которой вы смотрите на политическую систему, это ключевая часть политической системы. Те, кто не доверяет системе, кто раздражен ей, ненавидит ее - тот (с большей вероятностью) не участвует в опросах. А потом идет и голосует назло - хотя, быть может, сам не догадывается, что сделает это, еще за несколько дней до выборов.

И если такие люди действительно ускользнули от "поправки Трампа" и привезли опросам 5-7% зазора во множестве штатов, то это означает, что разрыв между политической системой с ее опросами и народом США стал за четыре года еще больше.

Опросы контролируют реальность во времена "нормальной политики" - иначе реальность дает им сдачи. Но нормальная политика уходит все дальше. И это касается не только Америки".