"Наблюдаю за дискуссиями вокруг выборов в США, очень интересно. Например, сейчас имеется следующая заварушка в Пенсильвании. Там местные республиканцы, контролирующие местную Генеральную ассамблею (законодательный орган штата), очень не хотели, чтобы много людей голосовали по почте, так как голосуют так в основном демократы. Поэтому они приняли закон, по которому почтовые голоса принимаются до дня выборов. А потом местный верховный суд пенсильванский решил, что принимать бюллетени можно еще 3 дня после выборов, если они отправлены до конца дня голосования", - пишет общественный деятель на своей странице в Facebook.

"Теперь Трамп требует не считать приходящие после дня голосования бюллетени и твитит STOP THE COUNT, а власти Пенсильвании говорят, что посчитают все, несмотря на мнение Трампа, потому что их суд так решил и люди проголосовали.

Трамп собирается обратиться в Верховный суд США. Аргумент следующий: суд Пенсильвании не мог решать, до какого числа принимать бюллетени, это могла делать только Генеральная ассамблея, поэтому все бюллетени не считаются. По оценкам специалистов по праву, Верховный суд вряд ли запретит считать эти бюллетени: во-первых, это вопрос штата, во-вторых, даже если суд Пенсильвании и не мог такое решать, граждане всё равно проголосовали, будучи уверены, что делают всё в соответствии с законом, и их голоса нельзя теперь не учитывать только из-за того, что как-то там не так решение было оформлено.

В Пенсильвании пока лидирует Трамп, но не посчитано много голосов из Филадельфии и других крупных городов, где голосуют в основном за Байдена. Ожидается, что Байден может опередить Трампа совсем ненамного, и эти бюллетени могут иметь значение.

В 2000 году вообще 537 голосов во Флориде решили исход всех выборов в США, так что это все имеет большое значение".