"Это совершенно не моя специальность, и я могу высказаться только как дилетант, но военная эскалация между Арменией и Азербайджаном, - это, конечно, прежде всего наглядная демонстрация произошедших за последнее десятилетие геополитических сдвигов и нового мирового пейзажа, структуру которого лучше увидеть скорее и без теней", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"В сущности, поддержка Россией Армении, точнее того статус-кво, который был достигнут по итогам первой Карабахской войны, давно выглядит некоторым анахронизмом. Эта позиция отражала демократические устремления администрации Бориса Ельцина и досталась нынешнему российскому режиму в наследство. После победы в Армении демократической революции вопрос о плавном дрейфе российской политики в Закавказье в сторону Баку выглядел почти техническим: в смысле - когда и почему до сих пор не? Потому что нет хуже врага для Владимира Путина, чем демократические революции. И вот, наконец, - Путин сдал Армению Эрдогану.

Но не только это. За последние годы "отвязалась" от европейской политики и Турция. А эта связь также была одной из опор установившегося по итогам первой войны статус-кво. К тому же и у Турции, и у Азербайджана не блестяще с экономикой. А экономические успехи были важными составляющими легитимности их персоналистских режимов. Поэтому войны опять - хорошая валюта.

Ну, и конечно, Трамп. Трампу что те, что эти относительно по барабану. Хотя Азербайджан, конечно, интереснее, потому что там, во-первых, есть нефть, а, во-вторых, наследственное правление. И первое, и второе - стоящие вещи, которые очевидно ближе к идеалу "грейтэген", чем их отсутствие. Но главное - не Трамп, а Байден. Байден, вне всякого сомнения, в случае победы займет проармянскую позицию. Поэтому менять статус-кво необходимо сейчас.

То есть - это война, которой не могло не быть. И важно отслеживать и отмечать для себя, как разнородные, несвязанные события, вдруг сливаются в общую и совершенно новую картину миро(бес)порядка.

Непонятно одно: как в этой ситуации армяне сумеют выстоять? И кстати, неудачи в решении "карабахского вопроса" обычно очень дорого обходились азербайджанским лидерам. Один из факторов стабильности режима Алиевых в Азербайджане основывался на том, что они никогда - ни Алиев старший за 9 лет своего правления, ни Алиев-младший за 17 лет своего президентства - не пытались всерьез "перерешить" карабахский вопрос. И это тоже было одной из основ существовавшего статус-кво.

Как будет сейчас?"