"Российские дипломаты продолжает удивляться поведению Германии. Сначала там проигнорировали предложение российской стороны на объединение усилий по лечению Навального. Мол, подъедут лучшие специалисты из Москвы, имеющие опыт работы с больными, у которых неправильный обмен веществ, и помогут долечить "берлинского пациента". Предложение было сделано из чисто гуманных соображений, но - нет, немцы отказались", - пишет бывший политик на своей странице в Facebook.

"Из больницы пациента выписали, определили курс реабилитации, и наши дипломаты снова: "ну дайте хоть консульский доступ к Алексей Анатольичу, просто проведать, мы же в волнении, как он там, не нуждается ли в чем?"А они нагло так, прямо в лицо ухмыляются и говорят: "это вы к нему самому обращайтесь, мы не знаем как у вас, а у нас в Германии человек не госсобственность и сам решает с кем встречаться".

Обиделись дипломаты и отзвонили по секретной связи Маше на Смоленку, мол, не допускают немцы до этого, ну, который без фамилии. Но есть там в ихнем МИДе один товарищ (наш дипсотрудник по культуре с ним пиво по четвергам пьет), который по секрету шепнул, что сейчас с Навальным агенты из ЦРУ работают, поэтому никого и не пускают.

Ну, Маша сразу, разумеется, Пескова и проинформировала, а он уж россиянам глаза и открыл".