"Уже несколько раз из провластного лагеря звучала мысль о том, что Навальный не опасен режиму, поскольку у него-де рейтинг невысокий. На самом деле, это аргумент от лукавого. Навальный - протестный политик и его сила не измеряется в процентах его собственного рейтинга. Ее надо мерить в тех процентах, которые он отнял у Путина и "Единой России", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Политики типа Навального выполняют работу, которая не ведет к росту их личной популярности. Они - гонцы, приносящие плохие новости. Вот представьте, живет себе среднестатистический россиянин, который думает, что у власти в стране патриоты, ведущие ее к светлому будущему, и тут вдруг - раз! - врывается к нему Навальный и говорит: "Нет, все не так! У власти не патриоты, а коррупционеры и жулики, которые, пока вы тут сидите и патриотические сказки слушаете, всю страну разворовали". Человеку что, приятно это слышать? Навальный ему радостную новость сообщил?.. Да раньше за такие новости гонцам головы отрубали.

Активность протестного политика плохо конвертируется в его личную популярность. Он ведь не о себе рассказывает, не за себя агитирует; он рассказывает о властях и агитирует против них. Поэтому измерять силу Навального в процентах его собственного рейтинга - это не умнее, чем измерять удава в попугаях.

Конечно, в те решающие моменты, когда система начинает сыпаться окончательно, личные рейтинги ее критиков начинают расти. На какой-то момент общество как бы демонстрирует признательность тем, кто открыл ему глаза. Обычно этот период, однако, не бывает долгим. Кстати, тот факт, что одобрение деятельности Навального за последний год выросло вдвое - с 9 до 20 процентов, - вполне можно проинтерпретировать как подтверждение того, что режим вступил в фазу окончательного упадка.

А еще надо иметь в виду, что сторонники Навального очень активны. Гораздо более активны, чем среднестатистический избиратель. Поэтому при явке в 50 процентов его 20 легко превратятся в 30-35. А что будет через год - на думских выборах? Ведь 30-35 процентов обычно бывает достаточно, чтоб выиграть одномандатный округ".