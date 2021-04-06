ИК-2 в Покрове Владимирской области

УФСИН России по Владимирской области

"Вчера получила письмо от "Начальника"". Вы смеетесь, наверное, а он так подписывается. От начальника "дружелюбного концлагеря". Начальник соизволил в своем очень напряженном графике (2 приемных часа в неделю) найти время и сообщить мне, где находится мой муж. А также он решил, что его приказы распространяются не только на заключенных, но и на членов их семей. Пишет мне, чтобы я где-то искала паспорт Алексея, иначе он не отпустит его по УДО (а я-то думала, отпустит) и в больницу не положит", - пишет супруга Алексея Навальная в Instagram .

"Гражданин начальник, а как же вам тогда устав и совесть позволили запихнуть человека без паспорта в тюрьму? В тюрьму без паспорта схапали, а в больницу - только по паспорту? Возможно, вместо поисков паспорта вам стоило заняться здоровьем, как это называется у вас, контингента? У вас, я читала, один за другим люди в больницу попадают. Или заставить пропагандистов, которые свободно шатают у вас по территории, надеть маски?

Ой, а знаете, наверное, я зря на вас клевещу. Вы ж даже конфеты заключенным раздаете. Вернее, подкладываете. В карманы. Это у вас со всеми такая забава или только с теми, кто на голодовке? А вот еще классная история. Я слышала, вы принесли на выходных электроплиту в отряд и курицу жарили. Вроде бы курица запрещена на зоне. Что же произошло? Возможно, вы отмечали католическую Пасху или день добрейшего начальника? Но нет, думаю, такие щедроты у вас специально для одного заключенного. Вы за кого его принимаете, за себя? Вы что думаете, он побежит на запах курицы?

А что там с фото семьи? Мы передаем фотоальбомы, а он опять просит. Передаём, а он опять. У вас что, фотоальбомов дома не хватает? Так вы скажите, мы вам отдельно купим. Зачем чужие забирать? Или вам так нравятся фото Даши и Захара?

Ну а если серьезно, мне хочется вам сказать: плюньте вы на этот паспорт, сходите к психологу тюремному, поделитесь с ним своими проблемами - что хотите смотреть на фото чужих детей, ну или съешьте хотя бы подложенные курицу и конфеты (какой позор для начальника колонии таким заниматься).

И не забывайте, гражданин начальник, если с Алексеем случится страшное, то его смерть будет на совести Путина и вас, но вас ваш Путин сдаст с потрохами, еще и крайним сделает".