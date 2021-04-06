"Самым важным в обнародованных итогах опроса "Левада-центра"* по поводу отношения людей к суду над Навальным является тот факт, что больше половины опрошенных отказались назвать приговор оппозиционеру справедливым", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Когда ты анализируешь состояние общественного мнения в авторитарном государстве, в первую очередь надо оценить отношение людей к точке зрения властей. Их отношение к мнению оппозиции - вторично. Здесь ведь не демократия, где эти вещи равнозначны. При авторитаризме избиратель четко понимает, кто главный.

Именно поэтому в авторитарном государстве свой политический выбор избиратель осуществляет в два этапа. Сначала он рассматривает точку зрения и аргументы режима. Если он сочтет их убедительными, то к рассмотрению позиции их оппонентов он вообще не приступит. До анализа версии оппозиции дело доходит только в том случае, если на первом этапе человек решил, что властям он не верит. Поэтому главная новость заключается в том, что большая часть избирателей страны НЕ считает приговор Навальному справедливым.

Вторя новость заключается в том, как распределяются пропорции внутри этого большинства. Большая его часть ОТКРЫТО назвала приговор несправедливым. От общего числа избирателей - это треть. До сих пор самый высокий показатель одобрения деятельности Навального составлял 20 процентов. Рост очевиден. Дело в том, что в условиях нынешней поляризации, между тем, чтобы открыто заявить о своей поддержке деятельности Навального, и назвать приговор ему несправедливым, практически нет разницы. Конечно, не каждый, готовый ко второму, моментально сделает шаг в сторону первого, но дрейф в эту сторону уже очевиден.

Теперь о меньшей половине от числа тех, кто отказался признать приговор суда оппозиционеру справедливым. Здесь работает та же логика, что описана выше. Открыто назвать приговор несправедливым эти люди ЕЩЁ не решились, но и справедливым называть его УЖЕ не хотят. "Еще" и "уже" я выделил, чтобы напомнить о том, что в авторитарных системах свой выбор избиратель осуществляет в два этапа. Так вот: то, что эти люди отказались поддержать точку зрения Кремля - первично. Значит, они вышли на второй этап и приступили к анализу предложения оппозиции. Это не есть еще победа последней, но динамика для неё очень даже обнадёживающая".