"Представьте себе первый год после Путина. Он же не вечен, сыграют и по нему "Лебединое озеро". Явного преемника у него нет и не предвидится. Множество правящих банд не отдадут власть представителю какой-нибудь одной из них. Будет как после смерти Сталина и снятия Хрущева - коллективное руководство с номинальным первым лицом, главное достоинство которого в том, что другие не видят в нем угрозы для себя. Президентом новое "политбюро" сделает какого-нибудь заведомого слабака, что-нибудь типа технаря-премьера или очкарика-ботаника молодого губернатора", - пишет социолог в Facebook .

"Однако вскоре неизбежно начнется война пауков в банке. Как и положено, множество слабых попытается наброситься скопом и загрызть самого сильного и опасного, пока он не съел их самих. По этой логике уничтожили Берию. По ней же первым делом после смены власти замочат коллективного Берию, то есть ФСБ. Чекисты в последнее время "сосредоточили в своих руках необъятную власть". Их ненавидят и боятся все: министры, губернаторы, олигархи, генералы, менты.

Чекисты первыми пойдут под нож коллективного руководства. Видные ФСБшники потеряют свои посты, а сама служба, по крайней мере временно, утратит большую часть влияния, как было после казни Берии. Схватка с чекистами будет напряженной и кровавой, но противостоять машине государственной власти они не смогут, как не смог сам великий и ужасный Лаврентий Павлович. Дальше новые власти начнут мочить питерских фаворитов вождя, оставшихся без верховной крыши. Раскулачат Ротенбергов, Тимченко и всяких прочих Голощаповых.

Бывший тихоня президент, избавившись от чекистов, постепенно начнет прибирать власть к рукам. Его поддержат губернаторы и большая часть олигархов, благодарных за избавление от чекистской дани.

Во внешней политике будут сделаны шаги навстречу Западу. Новому руководству конфронтация, вызванная путинскими имперскими амбициями и чекистскими пещерными предрассудками, окажется не нужна. Прежде всего, российские власти постараются помириться с Украиной. Пиратский Донбасс будет возвращен первым и, безусловно, это безумие никому, кроме Путина и кучки фашистов не интересно. По поводу условий возвращения Крыма будут начаты переговоры с Украиной при участии Евросоюза.

Во внутренней политике начнется оттепель. Нынешний чекистский террор опять-таки не имеет рациональных обоснований. В рамках создания имиджа "миролюбивой и демократической России" будут освобождены политзаключенные, отменены многие репрессивные законы, остановлена гибридная война.

Подлинной демократии, конечно, не будет. Власть сохранит бюрократическая и финансовая олигархия минус чекисты, но опираться она постарается не на грубое насилие, а на современные манипулятивные методы.

Новый этап заигрывания с Западом будет иметь, прежде всего, экономические причины. Власть добьется отмены санкций и определенного притока инвестиций. Чиновники и олигархи забудут про запреты и начнут вновь спокойно отдыхать в своих домах в Лондоне и поместьях в Тоскане.

Первый год после Путина станет годом надежд и радужных иллюзий. Новые заморозки и застой начнутся еще не скоро..."